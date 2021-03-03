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打開17世紀信件 牙科X光儀器助力

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
借助牙科斷層掃描儀器，可以解開古老的信件。（Photo from網路截圖）
借助牙科斷層掃描儀器，可以解開古老的信件。（Photo from網路截圖）

牙科專用的X光斷層掃描，可以幫助科學家「打開」脆弱的考古信件。科學家表示，18世紀以前的歐洲精英人士會利用特殊的摺紙來隱藏信件內容，但由於信件年代久遠導致紙張脆弱，無法用人工打開信件，因此科學團隊利用牙科專用的X光斷層掃描技術，可以在不破壞紙張的前提下，成功讀取信件內容進行研究，未來可望廣泛應用在研究脆弱的古文物

華爾街日報報導，考古團隊表示，在18世紀中信封廣泛使用以前，人們為了保護文件內容以及防止內容被竄改，會使用複雜的折疊方式，不同的折疊方式有不同的意義，被稱為「字母鎖」。

然而由於時間悠久，信紙變得脆弱，科學家無法輕易用人工打開信件，而2日發表在期刊《自然通訊》上的論文指出，可以借用牙科X光斷層掃描的成像技術，不必實際「打開」信件，也能順利在電腦上重建信件內容，目前已經成功解密第一批寫於1697年的法語信件。

研究指出，要「打開」信件需要透過多重步驟。首先要使用由倫敦瑪麗皇后大學牙科研究所開方的X光斷層掃描儀器，對信件進行3D掃描，然後使用計算模組顯示紙張分層，近一步讓研究人員一窺信件內容。

麻省理工學院研究圖書館的研究員Jana Dambrogio，也是該研究的共同作者之一表示，將斷層掃描技術應用在考古研究上，可以「打開」更多脆弱的文件或者文物，且書信對於理解17世紀歐洲日常生活可以提供極大的幫助，且由於折疊方式複雜，用斷層掃描才能精準重建折疊的順序和痕跡，以正確解讀密碼。

維吉尼亞理工大學歷史學家Rachel Midura表示，字母鎖的複雜程度不同，取決於寄信方和收信方的教育程度（只有菁英階級知道如何寫書信以及創造密碼），有些甚至可以將大張紙摺疊到只剩下撲克牌大小。

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考古 文物

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