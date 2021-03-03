否認資助黑客攻擊印度 陸外交部：毫無根據的猜測

中國周二 (3月2日) 否認網絡情報公司Cyfirma的指控，即由北京支持的黑客組織APT10攻擊兩家印度新冠疫苗制造商的IT系統。

Cyfirma告訴路透社，中國黑客組織APT10發現了全球最大疫苗制造商巴拉特生物技術公司（Bharat Biotech）和印度血清研究所（SII）的IT基礎設施和供應鏈軟件的缺口和漏洞，並進行滲透。

根據路透社，中國外交部對其回應表示，相關指控只是「毫無根據的猜測」，透過歪曲和捏造事實惡意詆毀中國。

這份書面答復還提到，這種指控不負責任，別有用心，中國堅決反對。

路透社就此再詢問Cyfirma，該公司表示堅持調查和研究結果不變。

目前巴拉特生技與印度血清研究所都拒絕發表評論，但是印度國營的計算機應急小組(CERT)總干事辦公室２日告訴路透社，黑客事件已交給其運營總監處理，沒有進一步評論。

印度血清研究所正在為許多國家制造牛津-阿斯利康的疫苗，並將很快開始批量生產美國 Novavax疫苗，而巴拉特生技則計劃將印度國產疫苗COVAXIN出口到包括巴西和菲律賓在內的幾十個國家。

中國和印度都向許多國家出售或贈送了COVID-19疫苗，印度生產的疫苗更是佔全球銷售的所有疫苗的60%以上。

網絡安全公司：北京黑客攻擊印度電力設施

根據網絡安全公司Recorded Future的報告 ，在邊境緊張局勢加劇的情況下，與中國官方有關聯的黑客組織RedEcho自2020年初以來瞄准了印度電力部門攻擊。

《紐約時報》也援引這份報告以及孟買所在的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）電力廳長勞特（Nitin Raut）對當地媒體的發言，表示中國駭客入侵印度電力系統導致孟買2020年10月大停電，並以「來自北京的一記警告?」為標題，將其與兩國領土爭端相連結。

然而，印度新能源與再生能源部長辛赫（R.K. Singh）接受印度英語新聞電視頻CNN-News18訪問時說，2020年11月的確曾有黑客嘗試入侵印度電力系統失敗，不過孟買2020年10月的大停電主因是人為疏失。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社等)

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