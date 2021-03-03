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睽違1年歐洲盛事 歌唱大賽將實體演出
歐洲歌唱大賽考慮開放部分觀眾進場，對亟需歌聲療癒的歐洲人無非是最好的消息！歐洲歌唱大賽繼去年停辦後，今年將會在5月18至22日於荷蘭鹿特丹舉行。今年最被看好的參賽者是愛爾蘭歌手羅伊，還有冰島的佛萊爾。
歐洲歌唱大賽是歐洲人每年最期待的盛事之一，往年主辦國都會有許多來自不同國家的民眾共聚一堂、一起狂歡，也展現歐洲人的團結與認同。主辦單位宣布，歌手們都會到鹿特丹現場進行表演，也會參考體育競賽與賽車一級方程式等舉辦的模式，開放部分觀眾入場。
參照不同活動規定
根據《英國廣播公司》報導，歐洲歌唱大賽執行總監奧斯特達爾2日受訪時表示，在歐洲疫情目前減緩、封鎖措施也逐漸開放下，所有參加歐洲歌唱大賽的歌手們都將到荷蘭鹿特丹現場進行表演。去年由於疫情取消，但各國都保留參賽資格至今年。
會在荷蘭舉辦的原因是因為2019年的冠軍是荷蘭歌手鄧肯‧勞倫斯，而歐洲歌唱大賽當屆的冠軍國，將會是下一屆的主辦方，因此各國都有機會參與。奧斯特達爾也提到，目前各國陸續都有體育賽事或藝文活動開始解封，會參照F1賽車、網球巡迴賽、高爾夫球聯賽的規定制定規則。
期待歌聲團結歐洲
雖然目前尚未決定是否要開放觀眾入場，但奧斯特達爾也鬆口不排除這個可能性，單次表演可能會開放20至38名觀眾入場，會有嚴格的安全措施，評審將會在通風的裁判亭觀賞、評論參賽者。2020原定的參賽者都可參加，但必須要演唱與去年不同的歌做為參賽歌曲。
《歐洲傳播工會》提到，奧斯特達爾表示，歌唱大賽的精神是讓歐洲團結在這個舞台上，希望今年有機會達成目標。
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