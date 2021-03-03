快訊

三接已閃開藻礁？不蓋會缺電？藻礁公投5大爭議釐清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

睽違1年歐洲盛事 歌唱大賽將實體演出

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

歐洲歌唱大賽考慮開放部分觀眾進場，對亟需歌聲療癒的歐洲人無非是最好的消息！歐洲歌唱大賽繼去年停辦後，今年將會在5月18至22日於荷蘭鹿特丹舉行。今年最被看好的參賽者是愛爾蘭歌手羅伊，還有冰島的佛萊爾。

歐洲歌唱大賽是歐洲人每年最期待的盛事之一，往年主辦國都會有許多來自不同國家的民眾共聚一堂、一起狂歡，也展現歐洲人的團結與認同。主辦單位宣布，歌手們都會到鹿特丹現場進行表演，也會參考體育競賽與賽車一級方程式等舉辦的模式，開放部分觀眾入場。

參照不同活動規定

根據《英國廣播公司》報導，歐洲歌唱大賽執行總監奧斯特達爾2日受訪時表示，在歐洲疫情目前減緩、封鎖措施也逐漸開放下，所有參加歐洲歌唱大賽的歌手們都將到荷蘭鹿特丹現場進行表演。去年由於疫情取消，但各國都保留參賽資格至今年。

會在荷蘭舉辦的原因是因為2019年的冠軍是荷蘭歌手鄧肯‧勞倫斯，而歐洲歌唱大賽當屆的冠軍國，將會是下一屆的主辦方，因此各國都有機會參與。奧斯特達爾也提到，目前各國陸續都有體育賽事或藝文活動開始解封，會參照F1賽車、網球巡迴賽、高爾夫球聯賽的規定制定規則。

期待歌聲團結歐洲

雖然目前尚未決定是否要開放觀眾入場，但奧斯特達爾也鬆口不排除這個可能性，單次表演可能會開放20至38名觀眾入場，會有嚴格的安全措施，評審將會在通風的裁判亭觀賞、評論參賽者。2020原定的參賽者都可參加，但必須要演唱與去年不同的歌做為參賽歌曲。

《歐洲傳播工會》提到，奧斯特達爾表示，歌唱大賽的精神是讓歐洲團結在這個舞台上，希望今年有機會達成目標。

【更多精采內容，詳見

荷蘭 疫情 體育

延伸閱讀

嘎呼拉斯音樂節復辦！高市校外教學與活動有限度解封

潘裕文代言「2021桃漾天籟歌唱大賽」 比賽撇步不藏私

影／男子赴荷蘭花12萬買大麻回台種 每公斤賣百萬遭警逮

荷蘭國會通過動議 認定新疆維吾爾遭「種族滅絕」

相關新聞

還不快報名！日本富豪前澤友作將徵選8人一起登月

日本億萬富豪前澤友作最快將於2023年成為美國太空探索科技公司（SpaceX）大型火箭繞行月球的第一位素人乘客，他3日發...

重大發現！剛果4%愛滋患者能自體抑制病毒且毋需服藥

美國科學家表示，中非的剛果民主共和國有一群可以自然控制愛滋病毒（HIV）且毋需服用藥物的愛滋患者，為人類完全治癒愛滋病或...

口袋裡的家國：郵票定格的「華人認同」變遷史？

在郵票、錢幣中如何建立國族認同？那些在口袋裡、方寸之間定格的「華人認同」變遷史如何變化？家中長輩日語台語交雜，小學二年級家裡就有錄影機，所以小孩看的卡通跟長輩看的連續劇、綜藝節目，全都來自日本。而我的童年，就在這種極度反差的狀態下，成了一段無法抹滅的回憶。而那本「中國郵票目錄」裡頭所見的每一套郵票，就成了戰後出生的我，對於台灣郵票的印象。

13歲少年違反校規就是不脫帽 校長暖舉處理被網讚：真正的教育人

中學生摩爾日前違反校規戴帽子上學，校長史密斯插手詢問摩爾不肯脫帽的原因，摩爾才解釋父母帶他去理髮，而他不喜歡成果。

睽違1年歐洲盛事 歌唱大賽將實體演出

歐洲歌唱大賽考慮開放部分觀眾進場，對亟需歌聲療癒的歐洲人無非是最好的消息！歐洲歌唱大賽繼去年停辦後，今年將會在5月18至22日於荷蘭鹿特丹舉行。今年最被看好的參賽者是愛爾蘭歌手羅伊，還有冰島的佛萊爾。

大陸科興疫苗貨櫃箱藏「幸運號碼」 泰女中彩票頭獎

大陸向多國家提供科興新型冠狀病毒疫苗，一名泰國女子竟因此中大獎。起因於她見到運送科興疫苗的箱子編號，以此投注，竟獲得1,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。