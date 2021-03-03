快訊

三接已閃開藻礁？不蓋會缺電？藻礁公投5大爭議釐清

聽新聞
test
0:00 / 0:00

13歲少年違反校規就是不脫帽 校長暖舉處理被網讚：真正的教育人

聯合新聞網 / 綜合報導
網友讚爆校長暖舉。圖／取自 Lewis Speaks Sr./Facebook
網友讚爆校長暖舉。圖／取自 Lewis Speaks Sr./Facebook

我們或許都曾剪過不喜歡的髮型，甚至因此不想見人。美國一所中學校長史密斯（Jason Smith）理解那種感受，而他的同理心卸下13歲學生摩爾（Anthony Moore）心房。

美國有線電視新聞網CNN報導，摩爾日前違反校規戴帽子上學，訓導主任跟摩爾談了30分他仍不肯脫帽。史密斯插手詢問摩爾不肯脫帽的原因，摩爾才解釋父母帶他去理髮，而他不喜歡新髮型。

史密斯說他和訓導主任都覺得摩爾的新髮型很好看。但史密斯表示：「你知道他是一個13、14歲的孩子，會更在意社會認可（同儕認可），而非成年人認可。」

史密斯當下一邊拿出兒子照片以及自己大學時剪髮的照片，一邊跟摩爾說：「我在你這年紀就開始幫人剪頭髮，如果我現在跑回家拿剃刀來修你的髮線，你願意回教室嗎？」摩爾猶豫了一下贊同這個提議。

於是史密斯在雪天中疾駛回家拿剃刀，並徵詢摩爾父母同意後為摩爾修頭髮。

摩爾的媽媽喬森（Tawanda Johnson）認為史密斯的作法很棒：「史密斯處理得很好，免除摩爾的麻煩，不會讓摩爾受到處罰。」

史密斯試著回顧自身經驗，理解摩爾的心態：「從文化層面來說，黑人男性非常注重理髮，並要常保最佳狀態且入時。且在那個年紀會很留意異性眼光，所以會特別重視外表。他很怕被笑，即使其他人不會意識到他的改變，但他是透過自己的鏡頭看自己。」

史密斯幫摩爾修完頭髮後，摩爾就脫下帽子回到教室上課。

史密斯提到：「溝通才能讓我們理解行為。當學生陷入掙扎時，我們得自問這孩子發生了什麼，而不是孩子有什麼問題。教育最終目的是要讓孩子努力滿足自我需求。」

史密斯說學生不遵守著裝要求的後果，通常是被停學或被父母接走，但這次事件結局圓滿：「化解他受罰的危機，也讓他繼續接受應得的教育。」

網友Stephon Brown大讚史密斯：「校長行為看似微不足道，但他能這麼同理這年齡層孩子重視外表跟自尊的心，實在是很棒的教育人！」

髮型 男性 剪髮

延伸閱讀

看監視器見「長髮女鬼」緊盯！媽嚇到不敢回家 真相網笑瘋

白皙正妹爆瘦掉髮「紅疹爬滿身」 都是類固醇惹的禍？

父驚覺兒「髮色」不對！網笑綠光罩頂、內行人曝最大原因

正妹髮型師上空剪髮！男客表情成亮點 地點曝光了

相關新聞

還不快報名！日本富豪前澤友作將徵選8人一起登月

日本億萬富豪前澤友作最快將於2023年成為美國太空探索科技公司（SpaceX）大型火箭繞行月球的第一位素人乘客，他3日發...

重大發現！剛果4%愛滋患者能自體抑制病毒且毋需服藥

美國科學家表示，中非的剛果民主共和國有一群可以自然控制愛滋病毒（HIV）且毋需服用藥物的愛滋患者，為人類完全治癒愛滋病或...

口袋裡的家國：郵票定格的「華人認同」變遷史？

在郵票、錢幣中如何建立國族認同？那些在口袋裡、方寸之間定格的「華人認同」變遷史如何變化？家中長輩日語台語交雜，小學二年級家裡就有錄影機，所以小孩看的卡通跟長輩看的連續劇、綜藝節目，全都來自日本。而我的童年，就在這種極度反差的狀態下，成了一段無法抹滅的回憶。而那本「中國郵票目錄」裡頭所見的每一套郵票，就成了戰後出生的我，對於台灣郵票的印象。

13歲少年違反校規就是不脫帽 校長暖舉處理被網讚：真正的教育人

中學生摩爾日前違反校規戴帽子上學，校長史密斯插手詢問摩爾不肯脫帽的原因，摩爾才解釋父母帶他去理髮，而他不喜歡成果。

睽違1年歐洲盛事 歌唱大賽將實體演出

歐洲歌唱大賽考慮開放部分觀眾進場，對亟需歌聲療癒的歐洲人無非是最好的消息！歐洲歌唱大賽繼去年停辦後，今年將會在5月18至22日於荷蘭鹿特丹舉行。今年最被看好的參賽者是愛爾蘭歌手羅伊，還有冰島的佛萊爾。

大陸科興疫苗貨櫃箱藏「幸運號碼」 泰女中彩票頭獎

大陸向多國家提供科興新型冠狀病毒疫苗，一名泰國女子竟因此中大獎。起因於她見到運送科興疫苗的箱子編號，以此投注，竟獲得1,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。