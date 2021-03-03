13歲少年違反校規就是不脫帽 校長暖舉處理被網讚：真正的教育人

我們或許都曾剪過不喜歡的髮型，甚至因此不想見人。美國一所中學校長史密斯（Jason Smith）理解那種感受，而他的同理心卸下13歲學生摩爾（Anthony Moore）心房。

美國有線電視新聞網CNN報導，摩爾日前違反校規戴帽子上學，訓導主任跟摩爾談了30分他仍不肯脫帽。史密斯插手詢問摩爾不肯脫帽的原因，摩爾才解釋父母帶他去理髮，而他不喜歡新髮型。

史密斯說他和訓導主任都覺得摩爾的新髮型很好看。但史密斯表示：「你知道他是一個13、14歲的孩子，會更在意社會認可（同儕認可），而非成年人認可。」

史密斯當下一邊拿出兒子照片以及自己大學時剪髮的照片，一邊跟摩爾說：「我在你這年紀就開始幫人剪頭髮，如果我現在跑回家拿剃刀來修你的髮線，你願意回教室嗎？」摩爾猶豫了一下贊同這個提議。

於是史密斯在雪天中疾駛回家拿剃刀，並徵詢摩爾父母同意後為摩爾修頭髮。

摩爾的媽媽喬森（Tawanda Johnson）認為史密斯的作法很棒：「史密斯處理得很好，免除摩爾的麻煩，不會讓摩爾受到處罰。」

史密斯試著回顧自身經驗，理解摩爾的心態：「從文化層面來說，黑人男性非常注重理髮，並要常保最佳狀態且入時。且在那個年紀會很留意異性眼光，所以會特別重視外表。他很怕被笑，即使其他人不會意識到他的改變，但他是透過自己的鏡頭看自己。」

史密斯幫摩爾修完頭髮後，摩爾就脫下帽子回到教室上課。

史密斯提到：「溝通才能讓我們理解行為。當學生陷入掙扎時，我們得自問這孩子發生了什麼，而不是孩子有什麼問題。教育最終目的是要讓孩子努力滿足自我需求。」

史密斯說學生不遵守著裝要求的後果，通常是被停學或被父母接走，但這次事件結局圓滿：「化解他受罰的危機，也讓他繼續接受應得的教育。」

網友Stephon Brown大讚史密斯：「校長行為看似微不足道，但他能這麼同理這年齡層孩子重視外表跟自尊的心，實在是很棒的教育人！」