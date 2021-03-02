英超市丟棄食物 可提供百萬人溫飽

貧窮民眾三餐不繼，英國超市每年卻將許多未售出食物直接丟棄。最新統計數據顯示，英國各大超市每年所丟棄未售出的食物，能提供貧窮民眾相當於近2億頓餐，突顯出食物並未被善加利用的嚴重性。

過剩食品遭丟棄

據《獨立報》報導調查發現，在英國超市中，高達28萬噸未出售的食物，其中只有2.4萬噸最後被送至需要的人手上，另外，慈善機構廢棄物與資源行動計畫(WRAP)也指出，還有額外8萬噸食物被直接丟棄，每.000噸食物約相當於240萬頓餐。

從2019~2020年的數據也發現，25萬多噸食物不是當作飼料，就是被直接攪碎再送至工廠製作生物燃氣或肥料。從各家業者提出的數據發現，英伯瑞超市與冰島超市捐出的食物佔比分別僅有3.8與1.7%，最高則是特易購的13.7%。

對此，工黨議員柴納表示，「這樣被當作廢棄物的食物是一種恥辱，因為數百萬名兒童正挨餓著，就因為政府把優先順序搞錯，才會對於問題後知後覺。」

約瑟夫羅恩特里基金會代表霍金指出，「英國每5個人就有1人生活在貧窮環境中，這種結果令人無法接受，我們社會必須做得更多，來避免民眾遭遇這種困境。」

貧窮家庭需求增加

《BBC》報導，廢棄物與資源行動計畫指出，全英國製造的廢棄食物量為950萬噸，其中家庭佔7成，如果沒被吃掉，廢棄食物最後就變成寵物食物、堆肥或被運至掩埋場，而且疫情與封城期間更讓問題加重，因為批發商受到食物餐飲業關門而被影響。

英國減少食物浪費組織FareShare執行長包思維爾就指出，當採購或包裝出現錯時就會出現食物廢棄問題，在疫情之前，該組織每週供應90萬頓餐給食物銀行與遊民中心等地方，封城後續產生的廢棄食物量，讓該組織供餐飆升至每週360萬頓，但食物需求仍超出供應量。

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