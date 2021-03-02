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拾荒情侶拉拔6子女長大 不離不棄24年終穿上婚紗

聯合新聞網 / 綜合報導
菲律賓一對年逾50歲的中年情侶以拾荒維生，24年來不離不棄，終於在理髮店老闆的幫助下穿上婚紗一圓美夢。圖擷自Allahumma ighfirli Aisha
菲律賓一對年逾50歲的中年情侶以拾荒維生，24年來不離不棄，終於在理髮店老闆的幫助下穿上婚紗一圓美夢。圖擷自Allahumma ighfirli Aisha

菲律賓一對年屆55、50歲的情侶交往超過24年，育有6名子女的他們每日拾荒換錢才漸漸養育孩子們長大，多年來不離不棄，當地一家理髮廳老闆被他們真摯的感情給感動，出資幫助他們結婚，並找來婚慶產業的友人們幫他們打理婚攝作業，他們穿上婚紗、西裝，在廢墟堆中拍下這組婚紗照，看了令人相當感動。

根據CNN報導，50歲的羅莎琳（Rosalyn Ferrer）及55歲巴斯克（Rommel Basco）居住在菲律賓的潘帕嘉（Pampanga province），兩人交往超過24年，是一對育有6名子女的情侶，由於無法負擔結婚所需的龐大花費而一直沒有結婚，每天光是忙著找尋下一餐的著落就相當疲累了。

當地一家理髮廳老闆理察德（Richard Strandz）聽聞他們拾荒度日的情況後，被他們的愛情故事給打動了，決定找來幾位婚慶產業的朋友，合力著手送上大禮，「真正的愛情是值得慶祝的，不論是富人或窮人」。2月13日，羅莎琳身穿白色婚紗，巴斯克則穿上挺拔西裝，兩人時而親吻，時而相互依偎在一起，就在廢墟內拍攝這組特殊的婚紗照。

羅莎琳畫上新娘裝容，看來美麗又幸福，她非常感謝理察德送給他們的禮物，「我們一直都沒有足夠的錢，每天就埋頭找尋食物來源，現在我感覺自己相當幸福」。

CNN 菲律賓 拾荒 情侶

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