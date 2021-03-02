影／9歲眼盲小老師任教戰區 許願教室有屋頂門窗「雨才不會淋濕我們」

英國廣播公司BBC報導，葉門第三大城、海拔1,400公尺的塔伊茲（Taiz），每天有數百位兒童穿越政府與反政府武裝組織胡希（Houthi）前線戰區，到附近一處學校廢墟上課。

BBC指出這所老師沒有薪水，當老師們無法出席時，天生失明的9歲男孩艾哈邁德（Ahmed）便充當代課老師。

艾哈邁德說他教孩子們自己學過的內容，《古蘭經》跟科學是他最擅長的科目。哈邁德希望他們能蓋一間有桌椅、門窗、黑板、燈跟電池的新學校，還想重建屋頂，「如此一來就能遮蔽強風及陽光，雨水也不會淋濕我們。」

艾哈邁德的學校5年前曾因胡希組織佔領一度關閉，後來政府驅趕胡希組織才重新開啟，但現在學校附近仍每天都能聽見隆隆砲聲。艾哈邁德提到，聽見那些噪音時都會以為「自己快死了。」

另一名學童古蘆（Khulood）則透露戰爭讓他們難以放鬆，期盼戰爭終止。他們很怕地雷跟子彈，每天冒著生命危險上學，想著：「或許有天能成為醫生。」

聯合國兒童基金會（UNICEF）統計，葉門當地五分之一校舍受戰事波及不堪使用，但艾哈邁德任教的這所學校，老師們決定即使校舍損壞仍持續開放讓學生們前來上課。