快訊

北京難容建言、台灣明年選舉 美中台能再啟三邊兩岸對話？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／9歲眼盲小老師任教戰區 許願教室有屋頂門窗「雨才不會淋濕我們」

聯合新聞網 / 綜合報導
天生失明的9歲男孩艾哈邁德（Ahmed）在老師們無法出席時充當代課老師。圖／取自bbc
天生失明的9歲男孩艾哈邁德（Ahmed）在老師們無法出席時充當代課老師。圖／取自bbc

英國廣播公司BBC報導葉門第三大城、海拔1,400公尺的塔伊茲（Taiz），每天有數百位兒童穿越政府與反政府武裝組織胡希（Houthi）前線戰區，到附近一處學校廢墟上課。

BBC指出這所老師沒有薪水，當老師們無法出席時，天生失明的9歲男孩艾哈邁德（Ahmed）便充當代課老師。

艾哈邁德說他教孩子們自己學過的內容，《古蘭經》跟科學是他最擅長的科目。哈邁德希望他們能蓋一間有桌椅、門窗、黑板、燈跟電池的新學校，還想重建屋頂，「如此一來就能遮蔽強風及陽光，雨水也不會淋濕我們。」

艾哈邁德的學校5年前曾因胡希組織佔領一度關閉，後來政府驅趕胡希組織才重新開啟，但現在學校附近仍每天都能聽見隆隆砲聲。艾哈邁德提到，聽見那些噪音時都會以為「自己快死了。」

另一名學童古蘆（Khulood）則透露戰爭讓他們難以放鬆，期盼戰爭終止。他們很怕地雷跟子彈，每天冒著生命危險上學，想著：「或許有天能成為醫生。」

聯合國兒童基金會（UNICEF）統計，葉門當地五分之一校舍受戰事波及不堪使用，但艾哈邁德任教的這所學校，老師們決定即使校舍損壞仍持續開放讓學生們前來上課。

戰爭 葉門 聯合國

延伸閱讀

節儉母從小替孩「存紅包」驚人數字曝 網友暖哭：快賺錢回報

疫情影響房客過年前停工 暖心房東霸氣減收3千租金羨煞人

孕妻血崩！過年旅遊突取消 民宿業者超暖回應網讚爆

外送備註點「最後一餐」 披薩店老闆3舉動暖哭全網

相關新聞

影／9歲眼盲小老師任教戰區 許願教室有屋頂門窗「雨才不會淋濕我們」

葉門第三大城塔伊茲（Taiz），每天有數百位兒童穿越政府與反政府武裝組織胡希（Houthi）前線戰區，到附近一處學校廢墟上課。

日本「遊廓」荒廢60年 曾多如便利商店的尋歡場所如今何在？

日本人氣動漫「鬼滅之刃」爆紅後，延續熱度乘勝追擊，預計將在2021年內推出TV版動畫續篇「鬼滅之刃 遊廓篇」。「遊廓」是日本過去的風俗場所，隨著時代變遷，如今大多已退出銷聲匿跡。如今不是荒廢，就是轉型為旅館之類，繼續在現代社會圖謀維生。

兒陳屍屋內傳惡臭 母真情流露喚醒「特殊清掃人」自我價值

日本有個打掃死者現場，被稱為「特殊清掃人」的職業。曾從事此行業的高江洲敦，一開始因為經常會接觸到屍體惡臭，讓她忍不住吐了好幾次，感到嫌惡這個工作。但17年前的某次清掃任務，卻讓她對這個工作改觀，日後還將特殊經歷，寫成「事件現場清掃人 死と生を看取る者（暫譯：看破生死者 事件現場清掃人）」一書。

疫苗護照成出國通行證？科學家反對

抗疫期進入疫苗階段，許多產業與國家開始期待儘早恢復商業活動，他們仰賴的就是疫苗護照。現在美國、英國和歐盟正在考慮是否引入數位護照，讓公民證明已接種疫苗，用於出國旅行、進入餐廳和酒吧等場所，但公衛專家與醫生皆對疫苗護照持反對態度。

金球獎惹「非」議！主辦缺非裔成員 被批欠多元

第78屆金球獎(Golden Globes)於28日登場，然而因主辦方「好萊塢外國記者協會」(HFPA)的成員缺乏族群多...

疫情下的金球獎：主持人分2地 眾星在家等領獎

第78屆金球獎(Golden Globe)頒獎典禮28日晚間登場，歷年來大明星盛裝出席走紅毯的盛大場面，今年並未出現。受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。