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憂年輕作家自我審查 石黑一雄：相當危險

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

2017年諾貝爾文學獎得主石黑一雄將於明出版科幻小說《克拉拉與太陽》，闡述以太陽能運作的機器人克拉拉與少女間的友誼，據 BBC 報導，石黑一雄對人工智慧對人類的影響持樂觀想法，但也對年輕創作者的「自我審查」感到擔憂。

據 《衛報》 報導，《克拉拉與太陽》描述了人工智慧朋友（AF）克拉拉與一名患有神秘且可能致命疾病的少女喬西的故事，闡述了克拉拉的忠誠與天真。

認同AI將帶來正面效應

石黑一雄對《BBC》表示，《克拉拉與太陽》並不打算闡述那些邪惡機器人的故事，他說，未來 AI 可能成為腳踏車一般的普遍存在，石黑一雄相信，人工智慧將帶來相當可觀的正面效益，而有人擔心人工智慧將能取代創作者，石黑一雄則認為，這代表 AI 已經有能力理解人的感情，也應該能進行政治活動。

憂年輕作家自我審查

石黑一雄受 BBC 採訪時提到，最新一代的年輕作家常常會進行一種「自我審查」，規避那些可能引起鄉民撻伐、太過貼近於某一特定觀點或非自身體驗的主題或角色，而這樣的恐懼氛圍（Climate of fear）正阻止年輕創作者寫出他們真正想寫的，「我認為這是相當危險的狀態」。

石黑一雄認為，「小說家應該隨心所欲地表達自己的觀點，或寫作任何一種觀點」，但年輕作家顧及自身脆弱的聲譽，更不願意冒險嘗試那些使他們成為靶子或被雪藏的題材，而像他這樣有經驗及聲譽作家「處在特權與相對受保護的位置」。

而2019年小說家的諾貝爾文學獎得主彼得・漢德克也曾批判諾貝爾文學獎，認為諾貝爾文學獎「到底是應該廢除的」，該獎項僅賦予文學無用的聲譽，而無助於讀者閱讀或瞭解作品本身。

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