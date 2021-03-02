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日本「遊廓」荒廢60年 曾多如便利商店的尋歡場所如今何在？

聯合新聞網 / 綜合報導
日本人氣動漫「鬼滅之刃」，預計將推出續集TV動畫「鬼滅之刃 遊廓篇」。圖／翻攝自臉書社團「木棉花」
日本人氣動漫「鬼滅之刃」，預計將推出續集TV動畫「鬼滅之刃 遊廓篇」。圖／翻攝自臉書社團「木棉花」

日本人氣動漫「鬼滅之刃」爆紅後，延續熱度乘勝追擊，預計將在2021年內推出TV版動畫續篇「鬼滅之刃 遊廓篇」。「遊廓」是日本過去的風俗場所，隨著時代變遷，如今大多已銷聲匿跡。如今不是荒廢，就是轉型為旅館之類，繼續在現代社會圖謀維生。

根據日本媒體「ディリー新潮」報導，過去全日本曾有高達3萬7000多家「遊廓」，對比當時的日本人口，相當於每10萬人，就開設了41間遊廓。對比現在每10萬人就有44家便利商店，可說當年遊廓行業的興盛，並不亞於今日的便利商店。

不過在1958年，日本實施「賣春防止法」後，遊廓一家接一家的關閉。雖然大部分的傳統遊廓，如今都已經改建成現代建築，但仍有部分廢棄遊廓，仍保持著過去的結構，記錄過去這個行業的建築風貌。

一位過去家中經營遊廓業的後代表示，當時的遊廓經營者，如今早已全部轉行，到他這個世代，已經和賣春業毫無瓜葛了。不過最近有些不懂的人，以為遊廓是低級的聲色場所，讓他十分不滿，認為和一般的娼妓相比，遊廓在格調上更為高級，不過若是懂得遊廓內涵的人，他也很樂意分享遊廓的種種。

喜歡探訪類似建築的攝影師関根虎洸表示，如今部分遊廓已轉型成現代旅館，但建築內仍有當時的痕跡。例如位於輕津的「中村旅館」，館內的樓梯就還保持著當初的風貌。他還將蒐集由遊廓轉型的現代建築拍攝，出版為「遊廓に泊まる」一書，希望能讓更多人意識到，這個已荒廢超過60的日本文化奧秘。

位於輕津的「中村旅館」過去曾是遊廓，旅館內的樓梯仍保持著當初的風貌。圖擷取自ディリー新潮
位於輕津的「中村旅館」過去曾是遊廓，旅館內的樓梯仍保持著當初的風貌。圖擷取自ディリー新潮

日本 鬼滅之刃

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