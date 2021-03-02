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兒陳屍屋內傳惡臭 母真情流露喚醒「特殊清掃人」自我價值

聯合新聞網 / 綜合報導
日本有個清掃死者現場的工作，被稱為「特殊清掃人」。清掃示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本有個清掃死者現場的工作，被稱為「特殊清掃人」。清掃示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

日本有個打掃死者現場，被稱為「特殊清掃人」的職業。曾從事此行業的高江洲敦，一開始因為經常會接觸到屍體惡臭，讓她忍不住吐了好幾次，感到嫌惡這個工作。但17年前的某次清掃任務，卻讓她對這個工作改觀。

根據日本媒體「ディリー新潮」報導，當時，高江洲負責清掃的公寓一位30多歲男性的死者。在清掃當天，死者的母親也在現場，面容已經明顯出現老態。在工作人員來來去去當中，這位母親不斷地向大家說「不好意思、不好意思」，還不畏惡臭，主動把搬運屍體時不慎滴出的血液擦掉。

此時，高江洲突然意識到，雖然對自己而言，這只是普通的屍體和惡臭，但是站在一個母親的角度，怎麼說也是自己的親生骨肉，再怎麼腐爛發臭，一定還是捨不得。想到這裡，高江洲突然感覺自己清理現場，就算是幫助到這樣的人，了解到自己的工作價值。

這次的清理結束後，這位母親還開口，邀請工作人員一同吃飯。在飯局中，母親表示兒子其實有和一位外國籍的女友同居，然而某天早上起來，女友稱她兒子不知怎的已經身亡，驚恐萬分下跑掉了。現在算起來，那位女友的簽證期間大概也要過期了，將會碰到非法居留的問題，擔心她可能會被警察逮捕。

而經歷到此次事件的高江洲，則決定要鑽研清掃事故現場的能力，好盡自己的本分，為這些還活著的人貢獻一己之力。日後還將特殊經歷，寫成「事件現場清掃人 死と生を看取る者（暫譯：看破生死者 事件現場清掃人）」一書，訴說更多的生命故事。

意識到自我價值的高江洲，將她擔任特殊清掃人時的見聞，寫成「事件現場清掃人 死と生を看取る者」一書。圖擷取自Amazon
意識到自我價值的高江洲，將她擔任特殊清掃人時的見聞，寫成「事件現場清掃人 死と生を看取る者」一書。圖擷取自Amazon

日本 屍體

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