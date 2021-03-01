紀念南韓三一運動 文在寅：願與日對話

3月1日為南韓「三一節」，為紀念1919年3月1日發起的抗日獨立運動，每年各地都會舉辦各種紀念活動，今年受疫情影響，多數活動縮減規模，或改在線上舉辦。而南韓總統文在寅則在三一獨立運動日典禮上致詞表示，韓國已準備好隨時與日本對話，並呼籲雙方應將歷史與未來關係發展脫鉤。

縮小紀念活動規模

根據《韓聯社》報導，由於南韓新冠疫情仍在延燒，在嚴格的防疫限制措施下，南韓今年的三一獨立運動102週年紀念活動如同去年，大多都已取消、縮小舉辦，或改成在線上活動舉行。「三一節」是為紀念1919年3月1日韓國獨立人士發起反對日本佔領，要求韓國獨立的運動。

報導指出，以前曾是日本殖民時期監獄的首爾市中心西大門刑務所歷史館，考量到疫情影響，取消其年度計畫，包括遊行、手做活動及監獄探訪，以往每年能吸引約3萬名遊客，現在僅每小時開放150名遊客參觀。過去有許多獨立運動鬥士，包括三一運動領導人，在此被折磨及殺害。另外，首爾市政府也取消正式的響鈴儀式，及縮減其他紀念活動。

盼日方換位思考

韓國獨立廳則組織了一場線上活動，鼓勵民眾在社群媒體上發出自己或他人舉起手、揮舞旗幟，並大喊「萬歲！韓國獨立」獨立運動口號的照片。有一位42歲的母親裴文熙（音譯）受訪時表示，參加現場活動的機會有限，所以她選擇參加線上活動，她認為舉辦這個活動很有意義，可以試圖感受前人爭取獨立的渴望。

總統文在寅1日在首爾市鐘路區塔谷公園舉行的獨立運動日典禮上致詞說，「政府已準備好隨時與日本政府坐下來對話」，且不會停止推動與日本加強合作，他呼籲日韓雙方將歷史問題分開，為未來關係努力。但文在寅也強調，日本若能站在他人的立場，設身處地的思考，就能明智地解決懸而未決、與共同歷史有關的問題。

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