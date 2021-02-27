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土耳其母遇火災把4孩從三樓拋窗外 路人毛毯成功接住

香港01 / 李秀坤
土耳其伊斯坦堡一棟樓宇2月24日發生火警，黑煙不斷從大廈冒出，一名母親與4個孩子受困在火場，危急間她把孩子逐一從3樓拋出窗外。 圖／香港01
土耳其伊斯坦堡一棟樓宇2月24日發生火警，黑煙不斷從大廈冒出，一名母親與4個孩子受困在火場，危急間她把孩子逐一從3樓拋出窗外。 圖／香港01

土耳其伊斯坦堡一棟樓宇2月24日發生火警，黑煙不斷從大廈冒出，一名母親與4個孩子受困在火場，危急間她把孩子逐一從3樓拋出窗外，全數獲熱心途人用毛毯成功接住。事件最終有圓滿結局，涉事母親之後也獲救出。

失火樓宇為五層樓高，起火位置正是涉事母親的單位，有目擊者表示，當時黑煙從單位冒出，然後開始有小孩子叫喊的聲音，「我們打開了毛毯，那位女士就把孩子拋下來，我們用毛毯接住了4個孩子。」據現場影片顯示，當時有警分途人也感到擔心，叫女子不要孩子拋下來，幸4名孩子最終全數安全，且狀況良好，獲送往醫院檢查。

消防員之後趕到把大火撲滅，涉事母親獲救，未有受傷，在事件中另有2名孩子與2名成年人獲送出。

延伸閱讀：

土耳其32歲懷孕妻與夫自拍後墮崖死亡 丈夫涉為騙保險殺妻遭調查

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文章授權轉載自《香港01》

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