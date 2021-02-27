善心團體收留棄嬰 卻傳志工偷虐嬰「倒掛狂晃」滿是瘀青

在南韓有一個宗教團體會設立「棄嬰保護箱」，收留被父母遺棄的嬰兒。日前，有一名出生僅八天的嬰兒遭親生父母遺棄在此，被發現該宗教團體的志工在沒人注意時虐待這名小嬰兒，引起社會關注。

據韓國SBS NEWS報導指出，宗教團體「主愛共同體」（Jusarang Community Church）為民間組成，在首爾冠岳區設有棄嬰保護箱，收留被父母丟棄於此的新生兒。該保護箱中鋪上了乾淨的軟墊及毛巾，並在一旁註明「請一定要寫上出生日期」。

原先該團體是出於善意而設立這個保護箱，卻在18日時遭相關人士透露團體內有出現虐嬰事件，並說明該受害嬰兒15日被母親遺棄在保護箱內，當時出生僅短短8天，遭其他員工發現嬰兒臉上滿是瘀青與抓痕後，才馬上向警方報警。

該名員工透露，嬰兒疑似是遭晚間負責照顧他的志工虐待。調閱監視器後才發現，犯人正是晚間照顧嬰兒的40多歲女志工。從監視器畫面中可見，該女志工不但抓住嬰兒雙腳倒掛搖晃，更狂捏對方的臉頰，畫面相當殘忍。目前，警方已將她依虐童嫌疑立案，正調查她是否有虐待其他幼童，而主愛共同體則表示，會教育員工及志工，確保虐童事件不再發生。