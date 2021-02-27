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Google Map車諾比街區驚見人類白骨 恐怖畫面引逾10萬人觀看

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友意外發現，用Google Map在車諾比附近的街區滑動時，竟在草地上看見一根根疑似人類的白骨。圖擷自LADBIBLE
有網友意外發現，用Google Map在車諾比附近的街區滑動時，竟在草地上看見一根根疑似人類的白骨。圖擷自LADBIBLE

1986年的車諾比核災是史上最嚴重的核電事故，造成近20萬人死亡，由於輻射污染物進入地球大氣層，引響範圍甚廣，因此該區域已被封鎖近35年。日前就有網友意外發現，用Google Map在車諾比附近的街區滑動時，竟在草地上看見一根根疑似人類的白骨，於是將這驚悚的畫面上傳至抖音（TikTok），隨即就引來超過10萬人觀看。

根據《 LADBIBLE 》報導，近日一名名叫尼爾（Neil）的網紅，閒來無事在車諾比的Google Map上到處亂晃，沒想到滑著滑著竟意外看到，在某工廠的草皮上有疑似人類的白骨。

從影片中可見，草皮上的白骨似乎是人類的頭顱及其他部位，上頭經過長年的日曬覆蓋了一層青苔，看起來實在相當嚇人。然而尼爾認為，這堆白骨並不是人類的骨頭，可能是附近動物所留下的殘骸，並說道「無論骨頭有多少，這真的是一個很奇怪的地方」。

不過有網友認為看到這些骨頭並不意外，因為車諾比就是一個災難地點，許多被輻射所污染的動物，死亡後的屍體就一直留在原地。

@googlemapsfun

😱 #googleearth #scary #googleearthscary #googlestreetview #googlemapsfun

♬ Main Titles - Charlie Clouser

車諾比 TikTok 屍體 輻射

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