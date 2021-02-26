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日中年男肉身飛撲撞破電車玻璃當場慘死 旅客嚇暈送醫

聯合新聞網 / 綜合報導
日本神戶今日（26日）發生一起意外，一位男子突然從月台飛身出去撞上電車。由於當時電車不停靠該站因此並未減速，造成男子當場死亡，車頭玻璃全毀，若干乘客受傷。圖擷取自YOUTUBE
日本神戶今日（26日）發生一起意外，一位男子突然從月台飛身出去撞上電車。由於當時電車不停靠該站因此並未減速，造成男子當場死亡，車頭玻璃全毀，若干乘客受傷。圖擷取自YOUTUBE

日本是電車大國，無論是日本人上班，還是觀光客去日本玩，電車始終是最便利的交通手段之一。不過發生在日本的電車事故也層出不窮，今天就有一起月台乘客突然撞上電車造成死亡悲劇。

根據日本媒體「時事通信社」報導，26日早上8點25分左右，位於神戶市的元町車站發生一起意外。一名站在月台上的男子，趁著開往姬路的快速電車通過時，突然跳出月台，一頭往電車撞過去。雖然電車馬上緊急煞車，但擋風玻璃仍被撞破全毀，男子則當場死亡。

警方到場勘查後表示，這名男子是一位42歲的上班族，從監視器的畫面來看，確定當時他是自己跳向電車的。由於電車突然煞車，也造成一位40多歲的男性乘客撞到頭，以及一位22歲女性疑似太過驚嚇而暈倒送醫，另外有3個人因玻璃碎片造成輕傷。

一名男姓乘客表示「突然緊急煞車，嚇了一跳。不久之後車門都打開了，到前面車廂查看，發現擋風玻璃碎了一地。這輛電車本來是不停靠元町站的，想必衝撞當下的速度不低」。而這起事故也造成該線路大停擺，直到11點才恢復正常通車，但已經造成多個班次誤點。

日本 事故

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