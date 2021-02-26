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NASA公布「你的名字送上火星」各國數據 美國才排第三 東亞這國最踴躍

聯合新聞網 / 綜合報導
NASA除了讓毅力號成功登陸火星，同時也帶著參與「把你的名字送上火星」募集來的上千萬網友名字登上火星。（路透）
NASA除了讓毅力號成功登陸火星，同時也帶著參與「把你的名字送上火星」募集來的上千萬網友名字登上火星。（路透）

登上太空，探索未知的宇宙，是許多人的夢想。不過在人類可以自由穿梭在太空之前，美國太空總署NASA發起企劃，大家可以先讓「名字」乘坐太空船登陸火星。如今在登入火星成功後，NASA也公布了統計數據，可看到哪個國家的民眾最響應本次計畫。

根據韓國媒體「HANKYOREH」報導，NASA在2019年時，發起「把你的名字送上火星」企劃。只要網友當時到NASA網站報名，就可以在「火星2020」計畫中，透過將名字刻在矽晶片上的形式，讓自己的名字能與NASA一起上太空，共享登陸火星的喜悅。

「火星2020任務」毅力號在本月美國時間18日順利著陸，報導指出，這次募徵到的名字總數達1093萬2295人，NASA也在近日公布報名的各國網友分布名單。其中最踴躍報名的國家是土耳其，多達252萬8844人報名，印度則排第二的177萬8277人，第三才是美國173萬3559人。

亞洲各國方面，中國大陸有29萬2071人報名，位居世界第四。南韓20萬3814報名雖然只排世界第八，但考慮人口占比，已是東亞相對踴躍報名的地區。日本有3萬1290人報名，台灣則有2萬2167人報名。

「把你的名字送上火星」響應網友前10多的國家

1.土耳其 252萬8844人

2.印度 177萬8277人

3.美國 173萬3559人

4.中國 29萬2071人

5.伊朗 28萬7512人

6.英國 28萬4350人

7.印尼 23萬7616人

8.南韓 20萬3814人

9.墨西哥 19萬9341人

10.以色列 19萬8876人

NASA公布「把你的名字送上火星」參與網友的國家分布數據。圖擷取自NASA
NASA公布「把你的名字送上火星」參與網友的國家分布數據。圖擷取自NASA

火星 NASA

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