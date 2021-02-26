快訊

截獲檢疫性有害生物！大陸3月1日起暫停台灣鳳梨輸入

101消失霧霾！北市空氣差 教育局：學校戶外課程改室內

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印度女被綁架後「須證明貞潔」 夫強逼伸手入滾油取硬幣

香港01 / 李納德／報導
男子在片中稱妻子說未被侵犯，但他希望妻子證明自己沒說謊，男行近妻子，迫她將手放入油鑊內，妻子雖不情願，但仍將手放入滾油。（Twitter影片截圖）
男子在片中稱妻子說未被侵犯，但他希望妻子證明自己沒說謊，男行近妻子，迫她將手放入油鑊內，妻子雖不情願，但仍將手放入滾油。（Twitter影片截圖）

妻子慘被綁架，逃出生天後竟然要向丈夫證明自己貞潔？印度傳媒報道，當地發生1宗震驚社交媒體的事件，有丈夫竟然要妻子伸手入滾油取出硬幣，以表忠貞。事件源於妻子離家出走後被2名男子綁架4天，但妻子回家後稱自己未被侵犯，丈夫竟要求她接受「Agnipariksha」（意思為「火的試煉」），證明自己的清白兼沒有說謊。

事件發生於印度馬哈拉施特邦的阿曼納巴德地區，影片被當地社交媒體廣傳，當地傳媒指，操刀拍片的其實是女子的丈夫，他要求妻子接受「Agnipariksha」（意思為火的試煉），即從滾油撿起1枚硬幣，證明自己沒有說謊，當地的帕迪（Pardhi ）部落仍保有這個傳統。

據悉，該名印度女子2月11日與丈夫吵架後離家出走，沒有告訴任何人行蹤。她的丈夫在當地做司機，妻子出走後連日駕車四出尋找不果，直到4天後妻子終於回家。妻子透露她當天離開居所後，走到附近巴士站等巴士，當時2名騎單車的男子突然出現將她捉走，她被關在不知名地點，4天後成功逃出。

丈夫聽完妻子剖白後，擔心的竟不是妻子的安危，非但沒有好言安慰，反想到妻子有沒有忠於自己，恐懼她被2名男子侵犯以致貞潔受損。儘管妻子強調兩男沒有侵犯她，但丈夫堅持沿用傳統的試煉，要求妻子接受測試，證明她始終對丈夫忠貞，更將過程拍成影片。

影片中丈夫逼令妻子從滾油取出1枚硬幣，該男在油鍋中投放了5枚盧比硬幣，當地傳媒指丈夫在片中用北印度語說，他的妻子稱自己被1名男子及警察捉作人質，「但他們沒有對她做任何事情」，解釋自己很想知道妻子是否說實話，才會要她伸手入油鑊。

從片中可見，妻子即使百般不情願，還是被迫伸手入去，結果手被燙傷，未能成功撿起硬幣，她更要將手放入一旁的水盤中降溫，妻子將手放入水盤時，水花濺入油鑊馬上有油爆出，並爆炸起火，可見鑊內滾油溫度相當高。據當地傳統，如果接受試煉的人說謊，手會被燒傷，必須撲熄火焰。

影片傳開後，許多網友要求印度當局檢討，因為事件中的妻子從各方面看都是受害者，有印度網友稱童年時曾在落後鄉村見過這種「懲罰」，非常可怕，有人批評該丈夫「絕對是瘋的」、「現在是21世紀了」。印度傳媒指，該邦的立法委員會主席已要求印度內政大臣Anil Deshmukh採取行動阻止類似事件，因為當地有太多類似案例，有丈夫要求妻子接受「Agnipariksha」。

「Agnipariksha」源自印度史詩《羅摩衍那》，當中羅摩的妻子悉多是名公主，被1名追求她的魔王綁架，因為被綁架數年，悉多被要求證明自己的純潔，需坐在火中接受「Agnipariksha」，結果火神無法戰勝她的貞潔，悉多在火中毫髮無傷。印度部分社區仍保留這種傳統，專門針對一些被認為受玷污、性侵犯及有道德問題的女子。

延伸閱讀：

揭妻離家過夜！　越南漢剃妻頭髮拍照傳親友　翌日殺兩兒再自盡

印度13歲女童1周內遭綁走3次　被色魔拋棄再遇色魔　共遭9男輪姦

文章授權轉載自《香港01》

印度 綁架 夫妻

延伸閱讀

月薪3萬、存款10萬被女友逼買車 拒絕遭嗆「對未來沒想法」

男開交友條件「只找大10歲的女性」 她好奇問：有什麼隱情？

意外發現老公秘密IG帳號好錯愕 她一看內容轉甜蜜：想為他生小孩！

東京離島出現成群死魚「數量大爆發」 網友憂心：地震前兆？

相關新聞

南韓「少子絕孫危機」！史上最低國家生育率0.84

「未婚的時候催趕快結婚，結婚以後催趕快生孩子，有了女兒，又說再生兒子，生個孩子也不會改變什麼...」南韓國家統計廳24日公布了《2020年韓國人口動向報告》，內容確認去年的南韓不僅史上首度進入「人口負成長」，原本就已是全球最低的國家總生育率（TFR）更再度跌破紀錄，僅剩下0.84——目前，南韓也是全世界唯一一個生育率不及1的國家；4年間的新生兒的年度總數，更是急遽減少了3分之1。

少了觀光客餵食…奈良鹿餓昏頭 咬襯衫吃塑膠袋還擅闖民宅

在新冠肺炎疫情肆虐下，各地的觀光客幾乎銷聲匿跡，連帶打擊全球的觀光業者。最近就有日本媒體指出，因為觀光客大量縮減，使得經常依賴觀光客餵食的奈良鹿，因為食料短缺而開始誤食塑膠袋等物品，而出現食物中毒的現象。

印度女被綁架後「須證明貞潔」 夫強逼伸手入滾油取硬幣

印度傳媒報道，當地發生1宗震驚社交媒體的事件，有丈夫竟然要妻子伸手入滾油取出硬幣，以表忠貞。事件源於妻子離家出走後被2名男子綁架4天，但妻子回家後稱自己未被侵犯，丈夫竟要求她接受「Agnipariksha」（意思為「火的試煉」），證明自己的清白兼沒有說謊。

地方媽媽PO裸照惹怒其他家長 連署她的孩子不准念同校

美國一所天主教學校近日發生一起事件，一名學生的媽媽在網路販賣裸體影片獲利，還聲稱社區內有些爸爸是她的粉絲，對此，引發其他家長不滿，要求她的孩子離開學校...

電競女玩家遭男玩家謀殺 動機竟是她「擋了他的路」

巴西近日發生一位才華洋溢的女性職業電競玩家遭到另一位男性玩家謀殺，兇手還將行兇過程影片與犯罪自白傳給所屬戰隊。這位兇手隨...

影／寶可夢卡牌交易續燒！一張「噴火龍」可換一間新房

新冠疫情延燒，民眾為防疫只能在家中找樂子，這讓寶可夢（Pokemon）卡牌遊戲在誕生25年後「再次風靡全球」，初代的珍稀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。