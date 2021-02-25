聽新聞
test
0:00 / 0:00
地方媽媽PO裸照惹怒其他家長 連署她的孩子不准念同校
美國一所天主教學校近日發生一起事件，一名學生的媽媽在網路販賣裸體影片獲利，還聲稱社區內有些爸爸是她的粉絲，對此，引發其他家長不滿，要求她的孩子離開學校。
根據《CBS》報導，一名44歲女子傑克森（Crystal Jackson）目前住在美國沙加緬度地區，平日會透過社交平台OnlyFans販售裸體影片，她為此每個月有15萬美元（約台幣588萬元）收入，傑克森還聲稱社區內有些爸爸是她的粉絲，消息曝光後，導致許多家長不滿，有家長生氣表示，因為傑克森的行為，他們必須和孩子解釋，「為什麼同學的媽媽是性工作者？」
其他家長還發起連署，要求傑克森的3名兒子從學校離開，連署書寫道「妳的行為與我們傳授給孩子的觀念互相衝突」、「我們要求妳為孩子找別的學校，不要再和我們連繫」，並附有校長簽名，校方也默認「這個家庭不再受到歡迎」，不再對外做任何回應。
傑克森則反擊回批有些媽媽對校方施壓，才會讓她3名兒子從學校轉學，目前已經決定為兒子找新的學校。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言