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地方媽媽PO裸照惹怒其他家長 連署她的孩子不准念同校

聯合新聞網 / 綜合報導
美國女子傑克森（Crystal Jackson）因為在網路上販售裸體影片，惹怒社區內其他家長，要求她的孩子轉學。圖翻攝自IG
美國女子傑克森（Crystal Jackson）因為在網路上販售裸體影片，惹怒社區內其他家長，要求她的孩子轉學。圖翻攝自IG

美國一所天主教學校近日發生一起事件，一名學生的媽媽在網路販賣裸體影片獲利，還聲稱社區內有些爸爸是她的粉絲，對此，引發其他家長不滿，要求她的孩子離開學校。

根據《CBS》報導，一名44歲女子傑克森（Crystal Jackson）目前住在美國沙加緬度地區，平日會透過社交平台OnlyFans販售裸體影片，她為此每個月有15萬美元（約台幣588萬元）收入，傑克森還聲稱社區內有些爸爸是她的粉絲，消息曝光後，導致許多家長不滿，有家長生氣表示，因為傑克森的行為，他們必須和孩子解釋，「為什麼同學的媽媽是性工作者？」

其他家長還發起連署，要求傑克森的3名兒子從學校離開，連署書寫道「妳的行為與我們傳授給孩子的觀念互相衝突」、「我們要求妳為孩子找別的學校，不要再和我們連繫」，並附有校長簽名，校方也默認「這個家庭不再受到歡迎」，不再對外做任何回應。

傑克森則反擊回批有些媽媽對校方施壓，才會讓她3名兒子從學校轉學，目前已經決定為兒子找新的學校。

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