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東京離島出現成群死魚「數量大爆發」 網友憂心：地震前兆？

聯合新聞網 / 綜合報導
東京離島三宅島近日出現大量死魚群，原因引起網友們的猜測。圖擷取自twitter
東京離島三宅島近日出現大量死魚群，原因引起網友們的猜測。圖擷取自twitter

位於日本關東南方，屬於東京轄下的離島「三宅島」，近日出現大量的死魚群。由於數量實在太過異常，連當地官方都表示前所未見，因此也引起網友們的猜測，認為很可能跟最近的氣候異常，以及地震等等災情有關。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，twitter網友「アウトドア派の引きこもり」最近在網路上分享，表示他在三宅島的海邊，發現大量死魚屍體，包括鯖魚、沙丁魚等等。死魚數量之多，保守估計也超過一千隻以上。

原PO認為，今年在沖繩一帶，曾出現因為海水水溫過低，造成魚類離奇死亡的新聞，因此三宅島也可能碰到同樣的狀況，才會出現死魚群。三宅島官方則表示，過去從沒發生過這麼多魚群死亡的事件，現在還無法真正確認原因到底是什麼，不過已經展開作業，將死魚群掩埋清理完畢。

網友們則表示「該不會跟最近的地震有關吧，地震引起海底火山活動，噴發有毒瓦斯之類的」、「根本一次跑出一星期的量」、「整隻魚看起來滿好吃的」、「之後就是每天鯖魚吃到飽，好像有點羨慕」、「是將要發生大地震或甚麼事的前兆嗎」、「生物的反應都很快，很擔心之後會發生甚麼事」。

日本 地震

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