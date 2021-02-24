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波蘭進口雞肉疑釀禍！英國數百人吃了冷凍炸雞送醫 5人死亡

聯合新聞網 / 綜合報導
波蘭進口英國的雞肉產品疑似受沙門氏菌汙染，目前已召回下架。圖／取自dailymail
波蘭進口英國的雞肉產品疑似受沙門氏菌汙染，目前已召回下架。圖／取自dailymail

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導波蘭進口雞肉產品疑似受沙門氏菌汙染，在過去一年讓當地5人死亡，數百人罹重病。

報導指出，波蘭進口雞肉加工製成廉價冷凍雞塊、雞肉漢堡等產品，在全國各大超市販售，目前共計480人出現沙門氏菌食物中毒，其中3成以上患者症狀嚴重須住院治療，且44％年齡在16歲以下。

英國公共衛生部（Public Health England）已確認死亡案例中有1例死因為沙門氏菌中毒，另4例則還在釐清死因。而患者的年齡、性別及所在位置等訊息都未公開。

英國食品標準局（Food Standards Agency）已召回下架市面多項產品包括：SFC去骨雞肉桶及雞球、Vestey Foods的大雞塊，並警告民眾不要再食用這些產品。

SFC雞肉產品先前在英國大型連鎖超市Sainsbury's和Morrison促銷數個月，而Vestey雞肉產品也在全國數百家平價商店包括Heron Foods、B＆M販售。此次召回的商品與去年10月從連鎖超市Lidl，Aldi和Iceland召回的大量商品一樣，原料都是受沙門氏菌汙染的波蘭進口雞肉。

去年年初以來，許多歐洲國家發布了將近100條波蘭冷藏及冷凍禽類沙門氏菌的警告，且在過去一年歐洲出現數百件沙門氏菌中毒病例。

英國公共衛生部官員加比亞（Saheer Gharbia）指出，沙門氏菌通常會引起輕度疾病，但5歲以下的兒童、老年人和免疫系統較弱的群體症況可能較為嚴重，並可能須住院治療。民眾須根據食品包裝說明，依循烹煮溫度及時間指示料理食物，確保殺死有害細菌。沙門氏菌感染的症狀包括腹瀉、胃痙攣，有時會伴隨嘔吐和發燒。建議有疑慮民眾可先聯絡家庭醫師。

商品被下架的SFC公司向民眾致歉，承諾未來會提供客戶「符合最高品質和安全標準的商品」。另一家Vestey則已在雞塊上檢驗出沙門氏菌。

波蘭 食物中毒 患者 英國

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