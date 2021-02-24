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巧克力原料真面目曝光！ 網友直言超噁爛：短期內不想吃了

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人畢生沒看過巧克力原料可可豆筴。圖／取自TikTok @sophiargreb
許多人畢生沒看過巧克力原料可可豆筴。圖／取自TikTok @sophiargreb

美國女子蘿絲（Sophia Rose）15日在社群平台分享製作「烤可可豆」過程。許多網友生平第一次看到巧克力原料「可可豆莢」的真面目，驚呼：「超噁爛！讓人看了很不舒服！」還有人表示短期內不想再吃巧克力了。

這部影片至今吸引超過300萬觀賞人次。蘿絲在影片之初剖開豆莢，邊掏出裡面黏濕軟爛的白色豆子，邊說明：「豆子外覆蓋的是甜甜的白膜」，接著將豆子分開平舖在容器裡靜置發酵1周，烤豆子後再切碎就成為人們熟知的巧克力碎片。

網友Axel S提到自己是活到快50歲的巧克力控，「但之前從不知道巧克力原料長這樣。」網友Billy Kytwayhat認為：「可可豆莢好像科幻小說裡出現的異形蛋！」網友Caster則說：「影片一開始出現的可可豆莢根本就是脊椎吧。」網友beeveekee也透露：「第一個畫面太衝擊了！好像蟲啊，我還沒做好心理準備。」

@sophiargreb

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♬ Put Your Records On - Ritt Momney

巧克力 可可

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