信仰和平共處 德國柏林將設三教中心

被拆毀的教堂，將重生成宗教大熔爐。二戰期間一處被東德政府拆毀的教堂，即將出現一處新的信仰場所，該場址將提供給基督徒、穆斯林與猶太教徒聚集活動的地方，也象徵上帝的愛不會受到不同信仰所侷限。

據《衛報》報導，這處位於柏林的信仰中心造價4,700萬歐元（約台幣16億元），名為同一之屋（House of One），歷經10年規劃後，預計今年5月27日將舉行奠基典禮並預計4年施工，是由當地庫恩馬爾維齊建

築師事務所設計，主軸是將教堂、清真寺與猶太會堂整合成為中央聚會空間。

計畫參與者之一的基督教神學家斯托爾特表示，「理念很簡單，我們想要興建一間禱告與學習的房子，讓三種宗教能保有各自信仰並共存。」猶太拉比納卡瑪指出，「這不只是一種象徵，而是新時代的開始，呈現出我們當中沒有仇恨。」

同一之屋的原址為聖彼得教堂，在二戰被毀壞並在1964年被東德政府拆毀，在10年多前發現地基時，曾有構想要當地興建紀念館或教堂，最後興建成為跨信仰中心，德國聯邦政府與柏林邦則提供3,000萬歐元資金，其餘900萬歐元來對外募款。

《福音焦點》報導，同一之屋完工後首次活動將是跨宗教的為和平禱告會以及來自德國與瑞士代表的線上研討會。德國前聯邦總統沃爾夫指出，「這裡將提供獨一無二的對話環境，教宗方濟各也指出，上帝愛世人，不管他（她）是屬於哪一種宗教。」

柏林主教馬可斯也表示，「我們想要展現的信仰是不會區分猶太人、基督徒與穆斯林，反而是讓彼此和好。」

【更多精采內容，詳見 】