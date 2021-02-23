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NASA證實下月將有巨大小行星接近地球「有潛在危險」

聯合新聞網 / 綜合報導
下個月將有今年尺寸最大的小行星飛過地球。圖／取自：ingimage（示意圖）
下個月將有今年尺寸最大的小行星飛過地球。圖／取自：ingimage（示意圖）

美國國家航空暨太空總署（NASA）宣布下月21日將有一巨大小行星接近地球，這顆編號為231937的小行星是今年接近地球最大顆的小行星，高1.7公里，比目前世界第一高樓哈里發塔（Burj Khalifa）2倍尺寸還大。

英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，231937號小行星將在距地球193萬公里處飛過，這個距離相當於地球到月球5倍長，美國國家航空暨太空總署認定距離地球1億5千萬公里飛過的太空石頭為「近地天體」（Near Earth Object），當近地天體與地球相交的距離小於750萬公里，且直徑大於140公尺時，都會被歸類具「潛在危險」，可能對整個地區造成嚴重破壞，並可能比最強大的核子武器威力還大。

但美國國家航空暨太空總署強調「尺寸大的近地天體較不常見，也比較容易檢測及追蹤。」

這顆小行星其實早在2001年就由林肯近地小行星研究小組 （Lincoln Near-Earth Asteroid Research）透過望遠鏡偵測到。天文學家利用這些觀察結果計算了小行星的運行軌道以及跟地球的距離，確認它的時速為123919公里。

美國國家航空暨太空總署正在研究未來能使小行星偏轉、避免跟地球碰撞的方法，例如通過使用太空飛行器的重力將小行星緩慢拉離其軌跡至安全距離。

若想觀測231937號小行星，可在3月20日美國東部標準時間凌晨4:45朝東南方地平線觀測，位置約在射手座和南冕座之間。

下個月飛過地球的小行星(左)，與世界第一高樓(中)尺寸比較圖。圖／取自metro
下個月飛過地球的小行星(左)，與世界第一高樓(中)尺寸比較圖。圖／取自metro

太空 NASA

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