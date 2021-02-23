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10天懸念結束了！英國為它開直播 月之花逾20萬人在線等綻放

聯合新聞網 / 綜合報導
一朵月之花引起全球逾20萬人在線親賭它花期僅12小時的生命，甚至有人在花將謝之前為它寫詩。擷自英國劍橋大學植物園官網
一朵月之花引起全球逾20萬人在線親賭它花期僅12小時的生命，甚至有人在花將謝之前為它寫詩。擷自英國劍橋大學植物園官網

英國劍橋、牛津大學都各自有座歷史悠久、藏花無數的植物園。劍橋大學植物園20日喜迎一場花之盛事，一朵相當罕見的「月之花」(Moon flower)，在直播第10天後終於開花，但由於猜錯花開時間，讓不少人錯過親賭花苞盛開的那一刻。

「懸念結束了！」一朵來自亞馬遜森林、全球只有13座植物園擁有的仙人掌花「月之花」，由於近期花苞擴張，劍橋大學植物園決定以直播方式，讓花迷們都能在線觀看到仙人掌花綻放的那一刻。園方在2月20日結束直播，於直播期間，全球有逾20萬人在線等待著令人驚嘆的「月之花」綻放。

月之花在1900年首度於亞馬遜河河岸上被發現，原名稱作Selenicereus wittii，源自於希臘語，有希臘月亮女神之意，在拉丁語的意思是「蠟燭」，指的是夜間開花。由於月之花多半在晚間開花，正逢疫情之際，月之花被視為是在黑暗時期開花的象徵，園方認為在疫情期間開花是一個好時機。

該朵月之花在20日下午1點40分開始層層逐漸綻放，到當天下午5點左右整朵花滿開，直至翌日零晨3點枯萎，花期僅約13小時。從直播畫面可見，在花開好後，讓不少人駐足觀賞、關心，也開始吸引蜜蜂、昆蟲停留在花瓣上。園方對於月之花竟在白天開放很是驚訝，這超出了文獻記載的已知事實。

園方表示，月之花在開花後散發出茉莉花般的淡淡香氣，花朵長約28公分，比文獻記載的25至27公分再大一些，但枯萎後會轉為如腐爛的蔬菜味道，園方主任形容它「聞起來像公廁！」

對於直播引起不少花迷的興趣，甚至有人在觀看月之花枯萎的過程中為它寫詩！園方表示，「這真是令人興奮和心動」。該朵月之花在完全凋謝前已被園方取下，儲放在冷凍室中，以便對其做更進一步的研究。

劍橋

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