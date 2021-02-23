1歲半童95%燙傷「皮膚都掉到地上」經歷50次手術仍笑口常開

英國29歲女子柯絲（Jessica-Leigh Cox）的兒子史密斯（Jenson Smith），在他去年1歲半時不慎自行爬進滾燙的熱水裡，造成身上94%皮膚3到4度灼傷「皮膚還脫落到地板上」，史密斯至今歷經50次手術「仍笑口常開」。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，柯絲當時以為浴室門關起來，跟伴侶聽到浴室水聲時，飛快跑去從浴缸拉出史密斯，無奈史密斯大部分皮膚已嚴重燙傷，出現皮肉分離的脫襪創傷（degloving injury）。

史密斯被緊急空運到兒童醫院，外科醫生發現他的腸因「休克」壞死得切除一半，且宣告他存活機率只有3％。然而在史密斯住院6個月，並接受皮膚移植等多項手術後，於去年7月回到家。

柯絲很驚訝熱水會對人造成這麼大的傷害：「史密斯在醫院時，他的小腳趾和手指末端都是黑色的，就像被火燒到一樣。」柯絲說他們總是很關注樓梯、門窗安全，「但總會有事情遺漏，好比浴室的水溫。」

養育3個孩子的柯絲期待「奇蹟發生」，希望史密斯的腸子會在幾年內恢復健康。史密斯的皮膚已慢慢恢復，但每天仍需要清洗3次並「從頭到腳」塗上乳霜，他也須持續伸展維持身體行動力。

柯絲說人們聽到史密斯的遭遇以為他會看起來很悲慘，「但是他總是笑容滿面，神采奕奕。」柯絲未來希望幫助有相同經歷的家庭，他們的朋友目前籌組了一個募款頁面，希望3個孩子經歷「如地獄般的一年」後，能前往迪士尼樂園共享天倫樂。