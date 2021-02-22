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英國後悔了？英外相欲訪陸 談香港問題合作

英軍野訓吃壁虎喝蛇血求生 動保團體籲防新冠病毒

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導

部隊訓練生吃動物，恐成防疫漏洞。英國動保團體日前致函國防部，呼籲禁止部隊在野外訓練時，讓士兵活吃蜥蜴或生吞蛇血等野外生物的行為，避免讓士兵暴露在潛在疾病威脅之下。

據《獨立報》報導，英國善待動物組織表示，每年多國部隊都會在泰國進行所謂硫磺島級直升機（Cobra Gold）軍演，當中的訓練內容之一就是讓士兵親手殺掉並生吃野外生物求生。去年一支訓練影片發現，美國士兵將壁虎剝皮及生吞，還喝蛇血及吃蠍子與蜥蜴，部分阿兵哥還徒手殺雞，更有人吃掉狼蛛。

該組織致函英國國防大臣華勒斯，呼籲要求主辦單位停止這種使用活體動物的演習，因為這些行為恐有散布冠狀病毒等人畜共同傳染病的風險，平白讓部隊與民眾受到威脅，也會讓瀕危動物的生存更受到威脅。

例如去年演習當中使用的眼鏡王蛇，已被國際自然保護聯盟列為易危物種。該組織代表班恩斯表示，「在每年演習中殘忍殺害這些動物不只會有公共健康風險，也會讓瀕危物種滅絕，更讓我們部隊蒙羞。」

《Mashable》報導，善待動物組織也致函泰國總理帕拉育，呼籲他停止這場國際軍事訓練演習殘殺活體動物的行為，該團體副會長巴克指出，「除了產生危險疾病風險外，硫磺島級直升機軍演使用動物既殘忍又不切實際。」

善待動物組織引述美國疾病管制與預防中心數據指出，近期出現傳染人類的疾病，有75%是從動物來的。從1970年代開始，估計至少有36種傳染病是由於人類騷擾動物所引起，包括SARS、中東呼吸症候群冠狀病毒、伊波拉病毒、禽流感、豬流感與茲卡病毒。

科學家也猜測，這次引起新冠肺炎疫情的源頭是來自於蝙蝠並透過其他動物傳染給人類。

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演習 英國 禽流感

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