妙齡女長濃厚胸毛「一見毛就嚇壞」 轉念扔剃刀：美麗由自己定義

加拿大24歲女性藝術家凱莉契蓓（Esther Calixte-Bea）在青少年時期開始長胸毛，讓她經歷了一段「極度缺乏安全感」的歲月，但她最終學習擁抱這項特點，認為「美麗該由自己定義。」

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，凱莉契蓓曾祖母來自非洲象牙海岸，在她曾祖母的年代，當地女性視身上茂盛的體毛為美麗的象徵。但凱莉契蓓受西方社會審美觀影響，在求學階段總是剃光自己的體毛，且會因為除毛「感到極度痛苦」。

然而凱莉契蓓在2019年覺得「受夠了」。她扔掉剃刀表示：「這是我做過的最棒的事，皮膚上的體毛讓我覺得更性感、更舒適。」

凱莉契蓓透露年輕時覺得體毛是「沉重的負擔」。但她近幾年意識到「父親家族裡的女性都是毛茸茸的，這完全正常。」

凱莉契蓓提到自己長年的掙扎：「我畢生大部分時間都無法接受自己的身體，也無法擁抱自己。」她求學時不希望別人看見她的體毛，甚至只出現兩根體毛，都會讓她「嚇壞了」。

直到2年前她打算不在隱藏自己的體毛，並學習稱讚自己，但這項違反社會審美觀的決定對她而言是項大挑戰：「當我外出時，人們常盯著我，有人甚至拿手機拍我。」

凱莉契蓓開始穿著短褲外出，幾周後漸漸感覺內心舒坦，她也在社交平台上發現對她友好的社群，「裡面9成人的反應都是正向的。」

凱莉契蓓認為：「如果女人不該長體毛，就不會長體毛，現在都是因為社會標準才使得女人開始剃除體毛。」她強調自己重新定義美麗：「不允許社會支配自己的美麗，一切美麗由我決定。我不希望體毛成為障礙，也不希望自己因為體毛受到不公平的對待。」