快訊

連兩天「+0」！高鐵可望開放飲食、居家檢疫維持一人一戶

又有網紅遇襲！「含羞草」驚傳遭砍身中兩刀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅浮宮閉館喘口氣 趁疫情進行大整修

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
羅浮宮因法國的防疫限制措施，從去年10月30日閉館，館方也趁此機會展開大規模整修工作。(photo byPedro Szekely on flickr under CC2.0)
羅浮宮因法國的防疫限制措施，從去年10月30日閉館，館方也趁此機會展開大規模整修工作。(photo byPedro Szekely on flickr under CC2.0)

因疫得福？法國巴黎羅浮宮疫情閉館期間，進行未完成的整修工作。羅浮宮因法國的防疫限制措施，從去年10月30日閉館至今還未開放，工作人員不用再接待每天爆量的遊客，館方遂把握住這千載難逢的機會，展開大規模的整修工作。

趁疫情整理館藏

根據《美聯社》報導，依據法國的防疫限制措施，法國的博物館從去年10月30日開始閉館，目前還無法確定何時重新開放。但這對羅浮宮來說，未嘗不是一件幸運的事情，在新冠疫情大流行前，工作人員就抱怨他們無法應付爆量的遊客，因為每天都有約3萬至4萬人前去羅浮宮參觀。

此外，強制閉館提供羅浮宮館方一個千載難逢的機會，可以進行逾期未完成的整修工作，對以往一年間有近1000萬遊客的羅浮宮來說，整修幾乎是不可能的事情。不同於先前羅浮宮第一次因封鎖措施而閉館，第二次閉館仍有250位工作人員維持運作。

遊客減少放慢步調

報導指出，羅浮宮的策展人、藝術品修復師及工作人員正忙於清洗雕像、重新整理文件、檢查庫存及修復藝術品等，包括埃及區的翼樓、大畫廊及館內最大的大廳都在進行全面整修。以前整修工作只能在羅浮宮的休息日週二進行，現在則能放慢速度，安排整週的時間表。

《CNN》提到，策展人CômeFabre表示，這段安靜的時期，幫助他重新思考如何展示羅浮宮巨大的收藏，策展人庫尼也藉此機會反思他所監管的波斯收藏。但庫尼也表示，雖然很感謝自己獲得的時間，但他知道，在疫情期間，羅浮宮受到巨大的衝擊。羅浮宮在去年損失超過1.09億美元的收入，遊客數量下降了72%。

【更多精采內容，詳見

羅浮宮 疫情

延伸閱讀

彰化學生線上開學典禮 領口罩紅包、做防疫餅乾

弘光科大今開學防疫措施 獵鷹吉祥物玩偶戴口罩宣傳

國際互助防疫 花蓮慈濟院贈史瓦帝尼萬片口罩

開學日宜蘭各校採量溫實名制 訪客未戴口罩婉拒入校

相關新聞

西班牙「唐氏症芭比」認識世界的成長玩具

「透過多元娃娃認識世界...」位於西班牙東部的小鎮奧尼爾（Onil）是著名的玩偶之鄉。奧尼爾擁有7,500人口和38間玩偶製造商，而讓這個小鎮再次一戰成名的是一個獎項，該區一家玩偶製造商Miniland推出的四款唐氏綜合症娃娃——分別為不同膚色的兩男兩女——贏得由西班牙玩具商（AEFJ）頒發的「2020年最佳西班牙玩具獎」。這個獎項有其深刻意義：陪伴每一位小孩長大的娃娃不應該只有一種樣貌；而近年來隨著擁有多元樣貌的娃娃漸漸出現甚至大受歡迎，這也意味著社會更朝同理、包容邁進一步。

19歲正妹拍5秒影片 讓印巴2世仇國網友「空中破冰」

巴基斯坦19歲網紅在社群平台上傳一段5秒鐘短片，竟讓2個世仇國印度、巴基斯坦的網友在空中「破冰」。

韓國山區多處野火 約255公頃森林燒毀相當於357個足球場大

天乾物燥，位於韓國東南部慶尚北道的安東市、醴泉郡一帶21日傳出多處山林大火，約255公頃山林陷入火海，當局花費十多個小時...

羅浮宮閉館喘口氣 趁疫情進行大整修

因疫得福？法國巴黎羅浮宮在疫情閉館期間，進行未完成的整修工作。羅浮宮因法國的防疫限制措施，從去年10月30日閉館至今還未開放，工作人員不用再接待每天爆量的遊客，館方遂把握住這千載難逢的機會，展開大規模的整修工作。

美客機著火掉零件 奇蹟無傷亡

一架從美國科羅拉多州丹佛飛往檀香山的聯合航空波音七七七—二百客機，廿日中午起飛後不久，右引擎故障著火爆炸，班機立即緊急飛...

送人類登火星？技術沒問題 NASA卻怕怕

美國太空總署（NASA）火星探測器「毅力號」在美東時間18日成功登陸火星，成為第五架成功抵達火星的探測器。那麼何時輪到人類登陸火星呢？專家指出，登陸火星非常困難，計畫完成時間取決於資金、計畫細節、風險承受能力和政治意願，甚至是SpaceX技術。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。