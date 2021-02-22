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羅浮宮閉館喘口氣 趁疫情進行大整修
因疫得福？法國巴黎羅浮宮在疫情閉館期間，進行未完成的整修工作。羅浮宮因法國的防疫限制措施，從去年10月30日閉館至今還未開放，工作人員不用再接待每天爆量的遊客，館方遂把握住這千載難逢的機會，展開大規模的整修工作。
趁疫情整理館藏
根據《美聯社》報導，依據法國的防疫限制措施，法國的博物館從去年10月30日開始閉館，目前還無法確定何時重新開放。但這對羅浮宮來說，未嘗不是一件幸運的事情，在新冠疫情大流行前，工作人員就抱怨他們無法應付爆量的遊客，因為每天都有約3萬至4萬人前去羅浮宮參觀。
此外，強制閉館提供羅浮宮館方一個千載難逢的機會，可以進行逾期未完成的整修工作，對以往一年間有近1000萬遊客的羅浮宮來說，整修幾乎是不可能的事情。不同於先前羅浮宮第一次因封鎖措施而閉館，第二次閉館仍有250位工作人員維持運作。
遊客減少放慢步調
報導指出，羅浮宮的策展人、藝術品修復師及工作人員正忙於清洗雕像、重新整理文件、檢查庫存及修復藝術品等，包括埃及區的翼樓、大畫廊及館內最大的大廳都在進行全面整修。以前整修工作只能在羅浮宮的休息日週二進行，現在則能放慢速度，安排整週的時間表。
《CNN》提到，策展人CômeFabre表示，這段安靜的時期，幫助他重新思考如何展示羅浮宮巨大的收藏，策展人庫尼也藉此機會反思他所監管的波斯收藏。但庫尼也表示，雖然很感謝自己獲得的時間，但他知道，在疫情期間，羅浮宮受到巨大的衝擊。羅浮宮在去年損失超過1.09億美元的收入，遊客數量下降了72%。
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