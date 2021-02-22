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19歲正妹拍5秒影片 讓印巴2世仇國網友「空中破冰」

聯合新聞網 / 綜合報導
19歲網紅5秒鐘短片，讓2個世仇國印度、巴基斯坦空中「破冰」。圖／取自IG @dananeerr
19歲網紅5秒鐘短片，讓2個世仇國印度、巴基斯坦空中「破冰」。圖／取自IG @dananeerr

英國廣播公司BBC報導巴基斯坦19歲網紅莫萍（Dananeer Mobin）6日在社群平台上傳一段5秒鐘短片，竟讓2個世仇國印度、巴基斯坦的網友在空中「破冰」。

影片中莫萍對著鏡頭說：「這是我們的車，這是我們，這是我們的派對。」畫面最後掃過印度、巴基斯坦2國隨音樂起舞的年輕人，正是莫萍影片爆紅的原因。

BBC指出，印度與巴基斯坦因政治、宗教等因素，近幾世紀始終交惡，2國出現在新聞時也總是死亡和絕望的消息，但莫萍影片裡2國年輕人放下敵意、開心聚首的神情，讓2國網友雀躍不已。

莫萍認為當前世界已有夠多的麻煩了，能跨越界線共享愛很棒：「很高興我的影片讓我的鄰居（印度）跟我聚在一起。」

莫萍的平台多半聚焦時尚與美妝，她在此次影片下方寫著：「這段影片很適合重製成迷因（meme）內容。」2國網友還真的模仿莫萍影片，創作了相似作品，好比巴基斯坦板球隊在比賽獲勝後，隊長學莫萍口吻拍攝影片歡慶勝利。

印度音樂製作人慕克哈德（Yashraj Mukhate）則將莫萍原創影片和自己的音樂混剪成一段音樂，印度網飛（NetflixIndia）也曬出演員載歌載舞照片表示：「希望我們的派對不會為時已晚。」

印度 巴基斯坦 網紅 Instagram

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