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男子衝浪被巨浪捲到無人島 沙灘上寫「1字」奇蹟獲救

聯合新聞網 / 綜合報導
日前紐西蘭一名男子衝浪時被巨浪將捲到一座杳無人煙的海灘上，就在絕望之際他突發奇想在海灘上寫下了「HELP（幫助）」一詞，沒想到竟奇蹟般獲救。圖擷自New Zealand Herald
日前紐西蘭一名男子衝浪時被巨浪將捲到一座杳無人煙的海灘上，就在絕望之際他突發奇想在海灘上寫下了「HELP（幫助）」一詞，沒想到竟奇蹟般獲救。圖擷自New Zealand Herald

「衝浪」是不少人熱愛從事的水上活動之一，過程中雖然刺激但若不注意安全就很可能造成生命危險。日前紐西蘭一名男子在衝浪時遇到意外，剛好被困在一座杳無人煙的海灘上，就在絕望之際他突發奇想在海灘上寫下了「HELP（幫助）」一詞，沒想到結局就有如電影情節般，剛好被附近的登山客看到，所幸聯繫警方後成功將男子救出。

根據《 New Zealand Herald 》報導，紐西蘭一名衝浪運動員本·西蘭克（Ben Searancke）近日在奧克蘭地區的卡爾（Karekare）海灘衝浪，過程中他的雙腳不慎與衝浪板分離，被大浪沖入岩石中，大腿更是被嚴重劃傷，最後被海流沖到了一座無人島上。

為了在無人島上能夠被順利救出，西蘭克試著攀爬陡峭的懸崖並穿越灌木叢，但因為腳上的傷勢嚴重，導致他根本無法行走，最後只好在沙灘上寫下大大的「HELP（幫助）」字樣，希望有人能看到將他救出。

沒想到奇蹟真的發生，一名36歲名叫凡尼莎（Vanessa Ingraham）的女子和朋友剛好在附近登山俯瞰風景時，正好看見西蘭克在沙灘上留下的「救援訊息」，於是立刻警覺不對勁，通知警方到場救援。

很快的警方在島上找到了西蘭克，並將他救出後送往醫院治療，所幸最後沒有大礙。報導中提到，最初凡尼莎和朋友看到HELP字樣時，原以為只是有人在惡作劇，但他們越想越覺得奇怪，之後才意識到一定是有人遇到麻煩，必須採取行動。

事發後，西蘭克很感謝救援人員的辛勞，「我經歷了一段痛苦的過程，因為我和妻子才剛有了剛出生的嬰兒」，因此被救出後他對自己仍活著感到感激且幸運。

紐西蘭 沙灘

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