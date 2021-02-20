22歲名模騎瀕危象拍裸照捱轟 澄清愛動物：是大自然之美

要表演和大自然融為一體有許多方法，但俄羅斯1位名模的做法卻引來網友炮轟。22歲俄羅斯名模、前網球世界冠軍卡菲尼哥夫（Yevgeny Kafelnikov）愛女卡菲尼哥娃（Aleysa Kafelnikova）日前在Instagram上傳短片，顯示她全裸騎在1頭蘇門答臘大象上照拍攝裸照，引起極大爭議，批評她不尊重野生動物，又發現該象不是島上原生物種，估計是賣到當地作旅遊用途，至連峇里島旅遊當局也發聲，稱相關片段與當地文化規範不符。卡菲尼哥娃隨後澄清自己熱愛大象，影片是想反映人與自然的和諧。

俄羅斯名模卡菲尼哥娃（Aleysa Kafelnikova）在莫斯科出生，2015年開始風靡模特兒界，她是俄羅斯網球名將、該國第一位登上世界第一網球手寶座的卡菲尼哥夫（Yevgeny Kafelnikov）的女兒。卡菲尼哥娃近年在巴黎、峇厘島及倫敦等地居住，一直經營自己的Instagram帳戶，擁有逾53萬粉絲，經常分享自己的生活照，例如做瑜伽、繪畫及在峇厘島海邊生活，在網上甚具影響力。

卡菲尼哥娃（Aleysa Kafelnikova）是俄羅斯網球名將卡菲尼哥夫（Yevgeny Kafelnikov）的女兒。（IG＠kafelnikova_a）

卡菲尼哥娃日前在Instagram上載1段充滿爭議性的影片，題為「Natural vibes」（自然共鳴），她全裸騎上1隻蘇門答臘大象拍裸照，片中大象不停搖動尾巴、耳朵。她還上載了其他和大象的合照，稱「愛自然是人的天性」，片中大象看起來筋疲力盡，而且不停尖叫。

有粉絲留言稱「我想成為1頭大象」，但許多人批評她虐待動物，問她「這樣利用大象拍裸照會否感到羞恥嗎？」，動保組織「Save the Asian Elephants」發言人指出，現時亞洲大象被旅遊業及人類的「娛樂活動」殘酷對待，正為生存而戰，希望大象別再被商業化、刺傷及折磨。有網友批評她將大象當成拍照工具，又警告她大象身上其中有很多細菌，她這樣騎上去極不衛生。

網友表示，卡菲爾尼哥娃在峇厘島上騎蘇門答臘大象，但該品種不是印尼原生品種，估計大象是被帶到當地為旅遊業服務。2012年起，因為伐林導致棲息地減少，世界自然基金會已將蘇門答臘大象從「瀕危」改為「極度瀕危」。2017年《 國家地理 》的1份報告中，指生活於雨林區的蘇門答臘大象的棲身地被棕櫚油工業所摧毀，牠們過去10年的數量估計已減少70%，報告引用國際保育聯盟的數據，認為這品種的大象只剩下700至1000隻。

外媒相信卡菲爾尼哥娃已在峇厘島上住了至少2個月，由於照片在印尼廣泛流傳，峇厘島的旅遊局長普圖（Putu Astawa）也發聲指，他會調查相關片段是否在島上拍攝，又指他們尊重人與自然的和諧，該影片和當地文化及規範不相符，峇厘島不會以此推廣旅遊業。

片段引來口誅筆伐，卡菲尼哥娃回應當地媒體指出，該輯照片是希望大家關注保護野生動物，她後來又在Instagram上澄清，她已從事慈善工作多年，遺憾有網友覺得照片「粗俗」，而沒有關注當中的大自然之美和對自然的熱愛，重申她很愛大象及峇厘島，照片屬私人拍攝，不想傷害當地人的感情。

卡菲尼哥娃（Aleysa Kafelnikova）澄清她熱愛大象，照片是反應自然之美。（IG＠kafelnikova_a）

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文章授權轉載自《香港01》