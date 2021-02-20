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日本和歌山JR站候車室成打卡熱點 6隻青蛙雕像竟有防疫用途？
過去1年，新冠疫情讓大家學懂保持社交距離，就連不少地方也特意加設可愛的擺設避免人群聚集。早前日本和歌山一JR車站的候車室，放置了6隻不同姿勢的青蛙雕像，因為外型可愛，為這個無人車站增添童話氣息，更引來不少人特意前來打卡，網友都紛紛留言大讚有心思。
有日本網友於推特（Twitter）上傳照片，表示位於和歌山縣的印南站成了熱門的打卡地點。原來候車室內不同位置分別擺放了6隻青蛙雕像，是造型作家松下太紀特別設計的作品，希望以青蛙為主題振興當地經濟。
照片中可見，每個青蛙雕像各有不同姿勢，有些坐在椅子、有些倚在窗邊，非常可愛。正因如此，車站由本來無人，變成近期不少民眾前往參觀的打卡熱點。而車站也因為6隻青蛙加添了不少童話感，牠們並非只是裝置藝術，更充當「隔板」，讓乘客2至3人一組，實用又有美感。
除了印南站，附近的日高郡印南町當地正是以「青蛙」為主題吸引遊客，而車站附近的「青蛙橋」也是當地特色之一。不少網友表示希望到此一遊，「很可愛呢」、「青蛙是我的最愛」、「是個很有鄉村風情的特色主題」。
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文章授權轉載自《香港01》
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