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追夢永不嫌晚！朋友一句話 讓83歲俄羅斯婆婆出發環遊世界

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯老婆婆Elena Erkhova在83歲那年，因為朋友的勸說，決定開始環遊世界。圖擷取自FACEBOOK
俄羅斯老婆婆Elena Erkhova在83歲那年，因為朋友的勸說，決定開始環遊世界。圖擷取自FACEBOOK

環遊世界是許多人的夢想，而追逐這個夢想，無論何時開始或許都不算晚。俄羅斯就有一位老太太，即使年過80，仍然決定踏上旅途。她的事蹟除了在網路竄紅之外，也為自己最後的人生，留下了最精采的一頁。

根據日本媒體「COSMOPOLITAN」報導，俄羅斯一位老婆婆「Elena Erkhova」，年輕時一直沒有太多時間跟金錢外出旅遊。就在他83歲生日的那一年，朋友們勸他「現在既然有年金，怎麼不出門旅遊呢」，Elena也覺得很有道哩，於是馬上就動身出發。

從此跑遍世界各地的Elena，在2016年來到越南，在當地碰到同樣是俄羅斯來的年輕旅行者。年輕旅者知道Elena的事情之後，非常驚訝上了年紀的她，居然有環遊世界的精力，於是開始幫她建立社群網站帳號，將她的旅途放上網與其他網友分享。

Elena年過80仍精力十足，於是旅途中便有年輕人自告奮勇，幫她辦理社群網路帳號分享旅遊點滴。圖擷取自FACEBOOK
Elena年過80仍精力十足，於是旅途中便有年輕人自告奮勇，幫她辦理社群網路帳號分享旅遊點滴。圖擷取自FACEBOOK

Elena的旅程一直維持到90歲，後來因為肺炎的關係而休養。休養期間，曾有巴西的粉絲邀請她來巴西，她也回應「一定會過去的！」不過Elena在隔年2019年，還是以91歲的高齡與世長辭，沒能達成和網友的約定。不過在人生的最後，她終究是留下了精采的一頁作為道別。

俄羅斯 婆婆 夢想

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