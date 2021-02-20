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催眠自己「滑手機就會落榜！」 正妹苦讀考進東大醫科

聯合新聞網 / 綜合報導
考取「難關中的難關」東大三類的上田彩瑛，近日分享她當初是如何準備唸書的。圖擷取自IG
考取「難關中的難關」東大三類的上田彩瑛，近日分享她當初是如何準備唸書的。圖擷取自IG

考上頂尖大學，是許多人夢寐以求的事，能順利擠進一流名校，甚至是熱門科系，除了本身要有過人的天分之外，本身的努力也很重要。日本媒體最近就報導，一位曾當選「東大小姐」的醫科在學生，當初是如何準備考進名校的。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，2000年出生的上田彩瑛在高中應屆畢業時，考上了被稱為東京大學「難關中的難關」的「理科三類」。進入東大的第一年，旋即當選「東大小姐2019」，可說是才色兼備。

上田表示，她高一時有次接種流感疫苗，但施打後卻突然昏迷。有了這次經驗，讓她開始重視人體機能的組成，於是決定將來要當個醫生，把目標擺在了東大醫學系。由於和其他也打算挑戰醫學系的考生相比，上田算是比較晚才決定目標的，因此她也不斷告誡自己，必須盡最大的可能用功追趕。

上田在家一天花12小時唸書，為了練習英文，她在家中無時無刻，都用擴音喇叭播放英文訓練聽力。高二的冬天，她刪掉手機上所有社群網路app，徹底集中在用功上，還對自己暗示「要是上社群網路就會落榜」。這樣的堅持，結果就是應試後順利金榜題名。如今日本又逐漸來到考大學的時刻，上田也以過來人的身分，告訴考生最重要的，就是堅持到最後不放棄的決心。

日本 東京大學

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