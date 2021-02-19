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持雙學位成醫院董事因太美被逼離任 羅馬尼亞選美冠軍1句反擊
美貌也可以成為被批評的原因！羅馬尼亞女子亞蒂利安（Claudia Ardelean）本身擁有高學歷，曾任模特兒及勝出多場選美比賽。她早前獲委任為1間醫院的無薪董事職位，但因為被公眾批評她只因外表而得到職位，不久後被要求離任。亞蒂利安事後批評有些人太過膚淺，而且國內仍然有不少偏見。
亞蒂利安現年27歲，擁有法律及歐洲研究雙學位，她在本月8日獲克盧日議會委任為當地1間醫院的無薪董事。亞蒂利安網上發文公布消息，感謝獲得國家自由黨的信任及支持，但不少人都批評她只是因為美貌得而到職位，帖文其後被刪除。群情洶湧下克盧日議會重新考慮決定，最後要求亞蒂利安立即辭職。
亞蒂利安接受傳媒訪問時表示，覺得有些人的反應膚淺，「根據我的履歷，我擁有的技能及學歷足以證明我是稱職的」。她續指：「不幸地，在羅馬尼亞仍然有不少偏見，但我相信美貌不影響或阻礙人們的專業生涯」
克盧日議會主席堤西就要求亞蒂利安辭職的決定感到難過，但強調其決定是要避免任何「疑點」或有關委任她的壞新聞。他指從專業角度而言，亞蒂利安持有相關職位的必需條件及培訓，「我對這件事深感遺憾，要求亞蒂利安辭職的人是我，即使她的職位沒有任何薪金」。
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文章授權轉載自《香港01》
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