宛如奧運獎牌顏色 「金銀銅」3隻日本鬼鮋吸引參觀者目光

就像是集滿了奧運獎牌，3隻有著宛如「金銀銅」顏色的日本鬼鮋，目前正在位於日本三重縣志摩市的水族館「志摩海洋公園」對外展示，並吸引了入館參觀者的目光。

根據志摩海洋公園指出，日本鬼鮋棲息在日本近海較淺的岩礁帶及泥沙底部。通常會是宛如沙子或岩石般的棕色，但是也會有產生色彩變異，而變成黃色或橘色個體的情形。

本次展示的3隻日本鬼鮋之中，金色的個體是於2013年11月在志摩市周邊的海域被當地漁夫捕到後，送往志摩海洋公園。這隻原本是橘色的，不過飼育員和田由梨香表示：「經過了2年左右的時間，色素漸漸變淡後，變成了鮮豔的金色。」

而銀色的個體則不清楚是在何時被送來的，不過和田飼育員表示：「這隻和一般日本鬼鮋的顏色相近。」至於銅色的個體，據了解是於2018年10月被送來的，最初為暗黑色，不過漸漸地變得接近銅色。

志摩海洋公園由於設施老朽化，將於3月底停止營業。而這3隻日本鬼鮋也預定將展示到那時為止。

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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》