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高中校規強行要求學生將棕髮染黑 日本法院判定「不違法」
針對1名曾身為大阪府立懷風館高中學生的21歲女性，以過去曾反覆被指導要求將棕髮染黑而受到精神上的痛苦為由，向大阪府政府要求慰問金等約220萬日圓（約合新台幣58萬元）的訴訟，其判決已於16日在大阪地方法院舉行。
裁判長橫田典子認為校規及要求染黑的指導稱不上是違法，而對於該名學生不去上學後，校方未將其姓名刊載於學生名冊的行為等，則以「明顯欠缺妥當性」為由判定違法，命令大阪府方須賠償33萬日圓（約合新台幣9萬元）。
根據判決指出，女學生於2015年4月入學。而該校有著禁止毛髮「染色‧漂白」的校規，教師等人也曾數度指導要求學生將頭髮染黑。由於也有過以「未充分染黑」為由，不允許該名學生上課及參加畢業旅行的情況發生，因此學生後來便不去上學。
判決中針對校規指出，從透過限制華麗的頭髮讓學生專注於學習及運動目的等來看，判斷其為合理，即使同意社會上對於棕髮的普遍認知已有所改變，也不影響校規的合理性，否定了違法性。
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《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》
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