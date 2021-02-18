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佛像上太空！日寺廟發射衛星打造「宇宙寺院」 信徒抬頭望天就能拜

聯合新聞網 / 綜合報導
日本醍醐寺打算把佛像投射到外太空，建造一座宇宙寺院「淨天院劫蘊寺」。圖擷取自淨天院劫蘊寺網站
日本醍醐寺打算把佛像投射到外太空，建造一座宇宙寺院「淨天院劫蘊寺」。圖擷取自淨天院劫蘊寺網站

現代科技日新月異，就連作風傳統的宗教，都常與新世代科技結合，達到宣揚教義的目的。最近就有一間日本寺廟，打算在太空中建造「太空寺院」，大膽想法引發許多網友的討論。

根據日本媒體「ディリー新潮」報導，位於京都的「醍醐寺」近日打算與科技公司合作，將佛像、畫作等本來陳列在寺廟中的佛教物品，放置到一個人造衛星中，投射到外太空，建立起一座存在於太空中的佛寺，並將之命名為「淨天院劫蘊寺」。

負責此案的北川貞大說明，醍醐寺所信奉的真言宗，教義上本來就有濃厚的宇宙觀點。而現代人流動頻繁，許多人總有一日都會離開故鄉，到外地打拼，因此沒辦法在家鄉的寺院祈福。但如果寺院是設在太空上，那麼只要抬頭一望，誰都能對著星空中的寺院進行參拜。

北川表示，衛星的壽命估計約能維持十年，首先會在地面上進行祈求安全的「宇宙法會」，並將畫面放在youtube直播。信眾們可以透過官方網站寫下祈願，而這些願望會一併帶上衛星送至太空。消息傳出來後，也立刻有信眾上網登錄了自己的願望。

寺院方目前已開放信眾在網上祈願，並預計將這些願望一併帶上太空。圖擷取自淨天院劫蘊寺網站
寺院方目前已開放信眾在網上祈願，並預計將這些願望一併帶上太空。圖擷取自淨天院劫蘊寺網站

網友們也對這個超狂計畫紛紛讚嘆「這不就成為真正的『救濟人類的希望之星』了嗎」、「連宇宙都有寺廟了」、「天上的佛要進入宇宙啦」、「那要怎麼捐香油錢呢？裡面會有和尚嗎」、「可以用佛法之力擊退隕石和太空垃圾嗎」。

日本 太空 佛教

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