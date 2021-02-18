21歲女狂傳百封裸照給70多歲女同事「想跟她撒嬌」

日本一名年輕女子愛上一起工作的7旬同性同事，發送高達上百封的自身裸照和猥褻訊息，被害人因而報警，女子涉嫌性騷擾遭逮捕。

產經新聞報導，奈良縣警方12日依違反性騷擾防治法，逮捕一名無業的21歲女子，她從去年9月到10月間，持續傳送自己的裸照和猥褻簡訊給70多歲的女性前同事，內容像是「我想輕柔地舔舐」，一共高達293封訊息。

被害人和加害人先前在同間餐廳任職，嫌犯坦承如今還喜歡著這名前同事，想要撒嬌才會大量傳訊給她，並說兒時沒有獲得太多母愛，所以想追求具溫柔母性特質的女性。

網友表示：「這可以算是純愛了吧」、「難道是為了遺產？」、「這種事可以拍成電影了」、「世界上什麼性癖的人都有」、「想看看婆婆的樣貌」。