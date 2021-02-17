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研究：恐龍滅絕禍首 來自太陽系邊緣彗星

中央社 / 華盛頓16日綜合綜合外電報導
一顆巨大星體於6600萬年前撞上現在的墨西哥外海，引發釀成巨災的「衝擊性寒冬」，最後導致恐龍在內的地球上3/4物種滅絕。示意圖／Ingimage
一顆巨大星體於6600萬年前撞上現在的墨西哥外海，引發釀成巨災的「衝擊性寒冬」，最後導致恐龍在內的地球上3/4物種滅絕。示意圖／Ingimage

一顆巨大星體於6600萬年前撞上現在的墨西哥外海，引發釀成巨災的「衝擊性寒冬」，最後導致恐龍在內的地球上3/4物種滅絕。

兩位哈佛天文學家表示，他們已經解開長久以來關於希克蘇魯伯衝擊體（Chicxulub impactor）的本質和來源之謎。

哈佛大學天文學家西拉（Amir Siraj）和羅布（Avi Loeb）本週在科學期刊「科學報告」（ScientificReports）發表的研究分析顯示，墨西哥希克蘇魯伯（Chicxulub）隕石坑的禍首是源自太陽系邊緣冰冷碎片區域的一顆彗星，且太陽系最大行星木星也要為此彗星撞上地球負責。類似規模的彗星撞地球的頻率為每2億5000萬年到7億5000萬年。

他們的論文推翻之前認為這個物體是來自太陽系主小行星帶（Main Belt）小行星碎片的理論。

研究報告第一作者西拉（Amir Siraj）告訴法新社：「木星十分重要，因為它是我們太陽系最大的行星。」木星扮演有點類似彈珠台的角色，「把這些到來的長週期彗星踢入軌道，讓它們非常接近太陽」。

所謂長週期彗星來自歐特雲（Oort cloud）。科學家推測歐特雲是一個巨大球形外殼，像泡泡般籠罩著太陽系，由體積至少如山岳大小的冰冷碎片組成。

長週期彗星繞行太陽所需時間約200年，由於通過時很接近太陽，也稱為掠日彗星。

因為來自外太陽系極凍地帶，彗星比小行星還要冰冷，一向以融化蒸發時會產生驚人的氣體和塵埃形成尾巴而聞名。

然而，西拉表示，太陽熱氣對彗星造成的蒸發衝擊，遠遠比不上彗星的一側面向太陽經歷的龐大潮汐力量。

「這些彗星因為經歷如此強大潮汐力量，導致它們本身大部分碎裂成約上千碎片，這些碎片的體積，個個都足以製造希克蘇魯伯等級的衝擊體。」

另一個支持這項彗星來源說的證據是，希克蘇魯伯隕石坑的成分是碳質球粒隕石，在位於木星和火星之間的主小行星帶中，僅約1/10的小行星具備這種成分，而大部分的彗星卻都擁有。

證據顯示，希克蘇魯伯隕石坑和其他類似隕石坑如南非約20億年前形成的弗里德堡隕石坑（Vredefortcrater），以及100萬年前在哈薩克被撞擊出的扎馬辛隕石坑（Zhamanshin crater）都有碳質球粒隕石的成分。

彗星 隕石 太陽系

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