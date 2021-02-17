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形影不離！烏克蘭夫妻挑戰「鍊條綁手」生活3個月

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
烏克蘭有一對年輕夫妻為了測試對彼此的愛，決定進行一場「終極考驗」，他們用鍊條將彼此的手緊緊地綁在一起，並誓言要這樣過3個月的生活。圖／每日郵報
烏克蘭有一對年輕夫妻為了測試對彼此的愛，決定進行一場「終極考驗」，他們用鍊條將彼此的手緊緊地綁在一起，並誓言要這樣過3個月的生活。圖／每日郵報

烏克蘭有一對年輕夫妻為了測試對彼此的愛，決定進行一場「終極考驗」，他們用鍊條將彼此的手緊緊地綁在一起，並誓言要這樣度過3個月的生活。

亞歷山大（Alexander）和維多莉亞（Viktoria）在今年情人節當天，來到烏克蘭首都基輔（Kyiv）的「和睦」（Unity）雕像前，在國家紀錄院的見證下，將兩人的手用鐵鍊銬在一起。

烏克蘭國家紀錄院的檢查員佐林（Vitaly Zorin）指出，將兩人的手「連接」在一起前，已確認他們精神正常，如今兩人的手掌只距離幾公分，要這樣度過3個月的「甜蜜時光」。

亞歷山大表示自己與妻子維多莉亞正在締造紀錄，「我們用鎖鏈相連，所有接點都焊在一起，由國家紀錄院封上最後的接點」。

兩人無隱私生活遇到的第一個挑戰，便是乘坐計程車回到距離首都325英里（約523公里）的家，途中他們得在路邊的咖啡廳共用洗手間，當最終選擇進到女生洗手間時，還不小心嚇到撞見的清潔工。

亞歷山大和維多莉亞還發布影片，示範如何穿上特別設計的服裝，只見衣服側面有拉鍊可以一路拉到底，方便他們穿脫。

影片中也拍到兩人在浴室中輪流淋浴洗澡、一起將衣物放進洗衣機，看似正常地過著日常生活。這對夫妻也強調，他們有信心可以安然度過這三個月。

佐林也說，若亞歷山大和維多莉亞決定要「提前分開」，他們會需要當地緊急服務部門的專家，幫他們切開鍊條。

YT影片連結：https://youtu.be/UhsDWjbErqo

亞歷山大和維多莉亞選擇在情人節當天，來到烏克蘭首都基輔的「和睦」雕像前，在國家紀錄院的見證下，將兩人的手用鐵鍊綁在一起。圖／每日郵報
亞歷山大和維多莉亞選擇在情人節當天，來到烏克蘭首都基輔的「和睦」雕像前，在國家紀錄院的見證下，將兩人的手用鐵鍊綁在一起。圖／每日郵報
這對夫婦隨後展開「沒有個人空間」的生活，他們還發布影片，示範如何在被綁在一起的情況下輪流洗澡。圖／每日郵報
這對夫婦隨後展開「沒有個人空間」的生活，他們還發布影片，示範如何在被綁在一起的情況下輪流洗澡。圖／每日郵報

烏克蘭 夫妻 咖啡廳

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