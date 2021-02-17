企鵝太可愛！ 到南極一看才知道他們過得有多命苦？

總括來說，我不信世上有誰的日子比帝王企鵝更苦。 Apsley Cherry-Garrard，《世界最險惡之旅》

我從來沒想過企鵝命苦，在去南極之前，企鵝對我來說是宇宙無敵可愛的動物，甚至，在熊貓來台灣前，他還是動物園的排隊瀏覽率第一名。即使電影「企鵝寶貝」看了好多回，電影闡述的其實也是企鵝的辛苦，然而，他們可愛的造型、討喜的動作，讓人越看越愛。或許，企鵝就是長的太完美、無與倫比的萌樣已超出常理，這種如同外星球般傳奇的物種，讓人難以感受他的痛苦與悲傷。

沒想到企鵝挺臭的。第一次抵達極地、走進企鵝生活圈，我是掩著鼻子的，初夏生殖的氣味讓涼涼的空氣中瀰漫腥臭味，企鵝的臭味和陽光成正比，太陽越大腥臭味越重，陽光越弱越聞不到排泄物味道。即使排泄物的味道濃烈，我還是不停的讚嘆：企鵝真可愛！企鵝臭與不臭都不會將他的可愛打折，在如此無害的動物前，可以把嗅覺和感動完全獨立，他們可愛無邪的模樣，讓人不管地上的排泄物，五體投地的拍照。一邊按快門、一邊摀鼻子、不斷說著：好可愛。

是魚？ 水裡比陸上靈活

我趴在雪地上拍著企鵝的一舉一動，一個西雅圖來的太太忍不住問我：「企鵝到底是鳥還是魚？他一會兒在陸地上散步，一會兒又跑到海裡游泳，真是奇妙的生物。」

在還沒有來南極前，所有的照片、影片都讓我堅決的相信企鵝是「鳥」。但身處在這白色大地，看著企鵝在海中、浮冰上靈活的運動，我可以理解為何這位太太會冒出「企鵝是不是魚？」的疑惑。

企鵝是鳥類，但他不會飛，卻是游泳好手，也是厲害的潛水員，帝王企鵝甚至可以潛到水深630米達20分鐘。船上的鳥類專家Nigel說：「企鵝絕大部分是在海上、冰上生活，只有在孵蛋的時候才會在陸地上築巢生活。」

當我從探險船換上橡皮艇往岸上登陸時，突然看到有如海豚般飛躍的「物體」在船緣飆船，我原以為是小海豚，仔細看才發現是在海面上游泳、跳躍的企鵝，他們「打橫」的在水面上跳，實在太像魚類或海豚，不仔細瞧很難猜出是企鵝。

在陸地上看企鵝動作慢條斯理，可是在海上，他們好像都自備電動馬達，身手靈活的讓人難以快速對焦，像在南極半島上最常看到的尖圖企鵝 (Gentoo)，他們在海裡游泳的速度可達時速35公里，在海面上看到他們躍出水面的身影就像閃電般俐落。

是鵝？賊頭賊腦當小偷

圖／聯經出版提供

陸地上的企鵝，立刻被打回「鳥型」，初次去南極是十一月，剛好是孵蛋的季節，只見企鵝蹲在石頭堆上孵著蛋，型態真的是「鵝」。夏天的南極 11點才天黑，4點多就天亮了，拜訪企鵝的時間多是在光亮亮的大白天。儘管是光天化日，但企鵝仍大辣辣的進行「竊盜」行為。

初夏時分，企鵝爸爸媽媽們忙著在陸地上叼石頭做巢，砌一個可以孵蛋的巢要近百顆小石頭，企鵝們認命的從岸邊用嘴巴一次叼一顆小石頭，然後爬過一個山頭，再將石頭放在打算築巢的地方，周而復始的做一個凹字型的巢。當我看著企鵝們不辭辛苦的叼石頭築巢時，真的很感動，很想主動撿石頭幫他們築巢。不過南極旅客登陸須知裡規定：不能觸碰或搬動南極大陸的一切東西，一粒沙子、一顆石頭都不行。

正當我為企鵝們一顆石頭一顆石頭的搬運而叫苦時，突然瞥見身旁的企鵝甲賊頭賊腦的靠近企鵝乙築的巢，然後趁著企鵝乙不注意的時候，用尖嘴偷咬了一顆企鵝乙巢邊的石頭企圖帶回家，當企鵝乙發現自己的巢缺一角時，企鵝甲早就逃之夭夭，跑回自己的巢。

更慘的是，當企鵝乙慌張的朝企鵝甲的方向大吼時，心懷不軌的企鵝丙偷偷的跑到企鵝乙的的巢旁也叼了一粒石頭走。企鵝乙一回神，發現自己的巢又少了一角，慌亂的亂喊，企鵝甲又趁人之危，又再去偷一粒石頭……。為了節省翻山越嶺的搬石頭之苦，企鵝們聰明的發現撿現成的比去搬石頭還快，所以在許多企鵝群中，紛紛上演挖人牆角的戲碼。遭搶劫的企鵝除了仰天狂喊外，別無他法。

圖／聯經出版提供

※本文摘自《呼吸南極：在世界盡頭找一條路》，作者／鄭有利、黃麗如