聽新聞
test
0:00 / 0:00
豬到底多聰明？ 新研究證實豬能用鼻子打電動
美國普渡大學（Purdue University）月中發布的最新研究顯示，豬能用鼻子操縱遊戲搖桿來移動螢幕裡的游標以獲得獎勵。
澳洲媒體The Conversation報導，要理解搖桿對應電腦螢幕裡游標位置、最後還能連結獎賞並不容易，但4頭受測試的豬都順利完成任務，展示高智商。
但是4隻豬目前還無法跟孩子比賽任天堂的瑪利歐賽車遊戲，牠們也無法與最初受試的猴子競爭，也許是因為用鼻子操縱搖桿比用拇指困難，或是因為豬的工作能力本來就不如靈長類動物。
研究發現豬能學會對不同聲音做出不同反應，且對空間的敏感度很高。但是豬仍無法做到某些事，比方使用鏡子或是從照片辨識出其他豬朋友，而其他農場動物諸如綿羊和牛卻能從照片上認出牠們的同伴。
研究指出理解豬的能耐最主要用意有三，其一是現代農場越趨複雜，集體大型農舍已成為常態，必須追蹤豬在其中的社交行為，且越來越多農場使用自動餵食器，豬必須學習操作機器餵食自己。
其次是人們開始重視豬「自身的價值」，不再只當豬是農產品或人類的夥伴。此外了解動物使人類更能了解動物看待世界的方式，能增加人類的同理心，提供更好的飼養環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言