豬到底多聰明？ 新研究證實豬能用鼻子打電動

美國普渡大學（Purdue University）月中發布的最新研究顯示，豬能用鼻子操縱遊戲搖桿來移動螢幕裡的游標以獲得獎勵。

澳洲媒體The Conversation報導，要理解搖桿對應電腦螢幕裡游標位置、最後還能連結獎賞並不容易，但4頭受測試的豬都順利完成任務，展示高智商。

新研究指出，豬能用鼻子操控遊戲搖桿。圖／取自 frontiersin

但是4隻豬目前還無法跟孩子比賽任天堂的瑪利歐賽車遊戲，牠們也無法與最初受試的猴子競爭，也許是因為用鼻子操縱搖桿比用拇指困難，或是因為豬的工作能力本來就不如靈長類動物。

研究發現豬能學會對不同聲音做出不同反應，且對空間的敏感度很高。但是豬仍無法做到某些事，比方使用鏡子或是從照片辨識出其他豬朋友，而其他農場動物諸如綿羊和牛卻能從照片上認出牠們的同伴。

研究指出理解豬的能耐最主要用意有三，其一是現代農場越趨複雜，集體大型農舍已成為常態，必須追蹤豬在其中的社交行為，且越來越多農場使用自動餵食器，豬必須學習操作機器餵食自己。

其次是人們開始重視豬「自身的價值」，不再只當豬是農產品或人類的夥伴。此外了解動物使人類更能了解動物看待世界的方式，能增加人類的同理心，提供更好的飼養環境。