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麥當勞員工爆料洋蔥製作方式 網友：以後不敢吃了

聯合新聞網 / 綜合報導
麥當勞員工曝光麥當勞廚房製作洋蔥餡料的過程。圖／取自tiktok @justinalbert19
麥當勞員工曝光麥當勞廚房製作洋蔥餡料的過程。圖／取自tiktok @justinalbert19

國外一名麥當勞19歲員工艾伯特（Justin Albert）日前在社群平台曝光麥當勞廚房製作洋蔥餡料的過程，影片至今吸引超過120萬人按讚，網友kayleighcostin驚呼：「以後不敢吃了！」

艾伯特透露麥當勞漢堡使用預先煮熟的冷凍洋蔥，這些洋蔥經過「脫水」（dehydrated）加工處理，去除所有水分以保持新鮮。要使用洋蔥前，須將冷凍洋蔥跟一堆冰塊一起倒進鍋子裡，加水後充分攪拌均勻直到混和物變濃稠，最後蓋上蓋子就大功告成。

網友abs不可置信問道：「這最好是則笑話，這不是真的吧？」網友Kerry也說：「下次去麥當勞絕不加洋蔥。」

網友Jacob Taylor表示許多速食餐廳也是用這種方法做食物：「美國墨西哥速食店塔可鐘（Taco bell）也會這樣幫脫水豆子『補水』喔。」麥當勞前員工Dan Morales也證實：「這已經不是新方法了，至少我15年前在麥當勞工作時，就用這個方法製作洋蔥。」

網友kt wb則認為脫水食材沒什麼不好：「食材經過脫水處理，就不會有原來這麼強烈的味道，也不容易壓過其他食材的味道。」

@justinalbert19

how we make onions at mcdonalds! (comment what you want to see next) ##mcdonalds ##fyp ##foryoupage

♬ Mc/Donald's - The Inertia King

麥當勞 速食 漢堡

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