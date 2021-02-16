16歲輟學當YouTuber 20歲美少女擁千萬豪宅賓士車

近年經常有調查指出YouTuber是青少年夢寐以求的新職業，只要能拍出受歡迎的影片，任何年齡人士皆有可能出頭，甚至年紀輕輕就能成為富有階層。馬來西亞網紅Findy Yong（又稱「小粉底」）因為喜歡拍片，16歲時毅然決定輟學當全職YouTuber，至今發布了超過200條影片，5年來吸粉逾70萬人，20歲前已購入豪宅和名車，而日前她21歲生日時，更PO照曬出送給自己價值逾50萬港元（約台幣180萬）的賓士車，令許多網友羨慕不已。

Findy以鄰家女孩的清純路線走紅，偶然會穿短裙露出細白長腿，也有穿過稍為性感的聖誕套裝，但整體形象清新可愛，還不時跟男友「吳先生」放閃。其影片內容是個人生活點滴為主，還有情侶間的相處互動情境，因風格明快有趣，深受網友歡迎，開設YouTube頻道近5年，已吸粉72萬人，影片總瀏覽量逾9800萬次。

Findy除了經營YouTube頻道，亦開設抖音帳戶並不時推出自製產品，歷年來賺了不少收入，早在去年10月、年僅20歲時，她就買了1間豪宅，近日購入作生日禮物的賓士車則是她擁有的第2輛汽車，價值逾50萬港元。

Findy否認需要父母資助，強調車和房都是靠自己賺錢買回來，全因自己喜歡拍片，5年前才會決定放棄學業全職拍片，自己亦是經過努力才有收穫，購買新車後更在IG寫道，「恭喜自己在20歲出了人生第二輛車，也算是送給我自己的21歲生日禮物，這是獎勵自己這幾年的努力，接下來也要更努力100倍！」

不少網友都恭賀Findy擁有豪宅和名車，但跟她年齡相仿的網友笑稱看到她的成就便感到有壓力，「我20歲，存款都還是零」、「當YouTuber真好」；亦有人指不少人拍YouTube片是失敗告終，既沒有粉絲也沒有流量，能成功買車買房的僅是少數。

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文章授權轉載自《香港01》