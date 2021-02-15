為400隻流浪貓三度搬屋終建收容所 全因鄰居1不可理喻的惡行

在印尼，有貓奴為了保護更多的貓咪，不惜搬家３次，最終找到合適地方。1家5口收容超過400隻流浪，雖然未必能讓每隻浪浪都過上幸福生活，但最少他們盡了最大能力，給予貓咪們一個遮風擋雨，並且不愁三餐的地方。

自2000年開始，生活在印尼的Dita Agusta，便開始收容在附近流浪的貓咪，更為了貓咪們的幸福，搬了３次家，最終在2014年時創辦Rumah Kucing Parung。

幾年以來，在Dita苦心經營下，這個貓咪臨時收容所，已居住了超過400隻貓咪。對Dita來說，一路走過來的路並不容易，她曾為了浪貓３次搬家，只因鄰居一個惡行所致。

Dita在接受傳媒採訪時也有表示，她是一位虔誠的伊斯蘭教徒，她認為照顧貓咪是自己的使命，是真主對她的安排。因此，照顧400多隻貓咪對她來說也是無怨無悔，很值得！

隨着傳媒的報道增加，令更多人認識Dita的貓咪之家，因此現時的捐助漸漸穩定下來。看着滿牆的獎牌，Dita與丈夫都感到自豪，這是大家對他們照顧貓咪無微不至的肯定。

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文章授權轉載自《香港01》