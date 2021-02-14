阿聯「希望號」回傳首張火星影像 捕捉火山晨光

阿拉伯聯合大公國的火星探測器「希望號」（Hope）本月9日成功進入火星軌道，阿聯太空總署（UAE Space Agency）今天表示，「希望號」已傳回首張火星影像。

阿聯太空總署在聲明中表示，這張影像是於本月10日從距離火星表面2萬4700公里的高度拍攝，「捕捉到太陽系內最大火山從清晨的陽光中浮現，也就是奧林帕斯火山（Olympus Mons）」。

阿聯總理兼杜拜酋長國統治者拉希德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）在推特分享了這張影像，並寫道：「這是阿拉伯國家有史以來第一個探測器拍攝的第一張火星照片。」

法新社報導，「希望號」這趟任務旨在揭開火星天氣之謎，但阿聯也想要藉著這個探測器來鼓舞中東地區的年輕人，同時紀念阿聯成立50週年。

本月有3個探測器要抵達火星，「希望號」是第一個。中國和美國去年7月也發射了探測器，當時正好是地球與火星之間距離最近的時候。

「希望號」將繞行火星至少一個火星年的時間，即687天，並利用3種科學儀器觀察火星大氣。

預期「希望號」將在今年9月開始回傳更多資訊供全球科學人員研究。