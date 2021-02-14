哥倫比亞14歲少女揮刀擊退2持槍匪 因1理由絕不退縮

為何14歲少女敢持刀追斬會着槍械的匪徒？只因有重要的人要保護，讓她絕不能退縮！哥倫比亞日前發生1宗劫案，2名持槍匪徒走進1間店舖打劫，卻撞正一對非常勇敢的母女，匪徒打開收銀台的門時，女店主馬上衝出與匪徒纏上扭打，這時年僅14歲的女兒見媽媽遇襲，竟在櫃子抽出1柄彎刀朝匪走狂劈，甚至勇武地上前追斬，成功將2名匪徒擊退。但匪徒疑不忿空手而回，竟在街上朝女店主開槍，幸她並沒大礙。女孩事後受訪指，她不是第一、兩次遇劫，故懂得用刀防身，而她拿刀狂斬匪走，是因為見到對方在毆打媽媽，她當時是要保護媽媽。

事件發生於哥倫比亞首都波哥大南部Rafael Uribe Uribe鎮的英裔居民區1間文具店兼網吧小店，14歲女孩手持彎刀斬走了2名持槍匪徒的事發過程被閉路電視拍下，事件在當地引起熱議。事發時，女孩與母親、2歲妹妹及1頭小狗在收銀台內，有1名戴頭盔男子持左輪手槍入內，另1名同黨則騎電單車在外面把風。匪徒打開收銀台的門，恐嚇母女要她們打開收銀機，母女隨即合力奮起反抗。

從影片所見，當時1名戴頭盔及口罩的男子走到收銀台的側面，想開門入內，並拿出銀色左輪手槍指嚇。女孩本能地用1隻手擋住門，另1隻手從櫃內抽出1柄彎刀，朝開門的匪徒狂劈，母親亦馬上撲出，並捉住他的手以防止開槍，雙方扭作一團，女孩手持彎刀朝匪徒狂斬，由收銀台追斬到出店面，令匪徒節節敗退。

另1名在外把風、同樣戴了頭盔的匪徒見狀，一度入店支持同黨，2匪疑見到母女反抗友度出乎意料般大，嚇得不敢出手，女孩隔着媽媽揮刀斬向對方，2名匪徒只好雙雙退出店外，惟疑不甘心空手而回，竟在街上朝追出的母親開槍，幸未有擊中要害。成功趕走2賊後，母女回到店內，媽媽回過神來時，才發現頭上沾滿了相信是匪徒的血。

母女事後接受當地傳媒訪問，其中媽媽說自己去醫院治療時才發現中槍，當醫生叫她脫衣服檢查，她見到原來肩膀在流血，幸好子彈穿過其身體，沒有留在體內。她說自己推開匪徒時，見到女兒劈了對方很多刀，迫得他敗走，當時聽到匪徒說「走吧，走吧，我們不行」。

少女恢復冷靜後稱，自己不會再做同樣的事，她拿刀反擊只是因為見到罪犯毆打媽媽，令她感到恐懼，但她仍要保護媽媽，所以才會揮刀劈下去。不過這她其實已非第一、兩次遇劫，故懂得用刀防身。不過，波哥大警方事後呼籲民眾不要試圖向匪徒反擊，以免引發進一步的暴力。

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文章授權轉載自《香港01》