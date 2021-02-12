遊客大減小鹿挨餓？日媒炒作致餵食亂象 奈良縣政府：禁亂餵

說起奈良，許多人第一時間想到會追着遊人討吃，吃了零食後更會向人鞠躬的聰明鹿群。但隨着新冠肺炎在全球大流行，奈良的旅客遊日數大減，鹿少吃了鹿餅，去年更有媒體就以極具誤導性的標題誇大「鹿仙貝依存症」的禍害，相關報道令不少人擔心小鹿因遊客減少而挨餓，結果許多人到來亂給鹿群餵飼食物，反而弄巧成拙危害鹿的健康。由於情況實在太嚴重，迫使奈良縣政府最近推出新政策，禁止人們胡亂餵飼鹿群。

去年9月，某日本媒體以「鹿仙貝依存症」去放大肺炎疫情對鹿群帶來的影響，而所謂「鹿仙貝依存症」就是指由於奈良一直是觀光聖地，經常有遊客會在路邊購買「鹿仙貝」餵飼鹿群，因「鹿仙貝」含有豐富營養價值，因此備受鹿群喜愛。由於鹿群長期被人餵飼「鹿仙貝」，因此產生依賴情況。但自從肺炎疫情爆發後，當地遊客數目激減，因此鹿群無法進食「鹿仙貝」，導致營養攝取不足。

該媒體報道時更配以1張瘦骨嶙峋的鹿照片，以便誇大「鹿仙貝依存症」的危害，因報道的標題和照片都太過聳動，不少人信以為真，擔心鹿群無法攝取足夠的營養。有關報道令奈良縣府接到不少民眾表達意見，紛紛認為鹿很可憐，要求縣府餵食。去年日本解禁跨縣旅行後，奈良更湧入大量遊客，當中不少人更擅自餵食鹿仙貝以外的零食或麵包，嚴重危害鹿的健康。

事實上，奈良公園本來就有「禁止遊客餵食鹿仙貝以外的食物」的告示。惟上述報道嚴重誤道民眾，導致對鹿群出現餵食亂象，當局最近頻頻發現部分鹿的口腔內出現各種異常狀況，甚至在鹿的屍體內發現有塑膠袋包裝。由於情況實在太嚴重，奈良縣政府稱必須推出新政策來「禁止亂餵鹿」，強調「由於『觀光客減少讓鹿因為沒有鹿仙貝吃而飢餓』的錯誤情報擴散，讓餵食麵包等其他食物的人增加。鹿的主食是草及枯葉，本來就不需要另外餵食，因此請各位市民及觀光客擕手停止餵食鹿隻們」。其後甚至連奈良公園的負責人也出面高呼：「如果愛鹿就請不要亂餵食牠們！」

事件令不少關心鹿隻健康的網民們大感憤怒，紛紛表示「鹿仙貝只是零食，不要把自己的想法強加在鹿群身上好嗎？」、「不瞭解鹿的生態就盲目餵食，無知果然是最可怕的」。更有大量網民將矛頭劍指該錯誤報道的日本媒體，大呼「就是因為媒體在亂帶風向」、「難道不知道散播錯誤情報會造成這種結果嗎」。

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文章授權轉載自《香港01》