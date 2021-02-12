快訊

桃園驚傳擄人綁票勒贖案 男子疑遭虐大年初一凌晨獲釋

南鯤鯓代天府國運籤出爐！一反連年下下籤 抽出中上籤「凶事脫出化成吉」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遊客大減小鹿挨餓？日媒炒作致餵食亂象 奈良縣政府：禁亂餵

香港01 / 記者向樂高／報導
去年有人拍下瘦骨嶙峋的奈良鹿照片，因而引發哄動。（twitter@omatsuyeruno）
去年有人拍下瘦骨嶙峋的奈良鹿照片，因而引發哄動。（twitter@omatsuyeruno）

說起奈良，許多人第一時間想到會追着遊人討吃，吃了零食後更會向人鞠躬的聰明鹿群。但隨着新冠肺炎在全球大流行，奈良的旅客遊日數大減，鹿少吃了鹿餅，去年更有媒體就以極具誤導性的標題誇大「鹿仙貝依存症」的禍害，相關報道令不少人擔心小鹿因遊客減少而挨餓，結果許多人到來亂給鹿群餵飼食物，反而弄巧成拙危害鹿的健康。由於情況實在太嚴重，迫使奈良縣政府最近推出新政策，禁止人們胡亂餵飼鹿群。

去年9月，某日本媒體以「鹿仙貝依存症」去放大肺炎疫情對鹿群帶來的影響，而所謂「鹿仙貝依存症」就是指由於奈良一直是觀光聖地，經常有遊客會在路邊購買「鹿仙貝」餵飼鹿群，因「鹿仙貝」含有豐富營養價值，因此備受鹿群喜愛。由於鹿群長期被人餵飼「鹿仙貝」，因此產生依賴情況。但自從肺炎疫情爆發後，當地遊客數目激減，因此鹿群無法進食「鹿仙貝」，導致營養攝取不足。

該媒體報道時更配以1張瘦骨嶙峋的鹿照片，以便誇大「鹿仙貝依存症」的危害，因報道的標題和照片都太過聳動，不少人信以為真，擔心鹿群無法攝取足夠的營養。有關報道令奈良縣府接到不少民眾表達意見，紛紛認為鹿很可憐，要求縣府餵食。去年日本解禁跨縣旅行後，奈良更湧入大量遊客，當中不少人更擅自餵食鹿仙貝以外的零食或麵包，嚴重危害鹿的健康。

事實上，奈良公園本來就有「禁止遊客餵食鹿仙貝以外的食物」的告示。惟上述報道嚴重誤道民眾，導致對鹿群出現餵食亂象，當局最近頻頻發現部分鹿的口腔內出現各種異常狀況，甚至在鹿的屍體內發現有塑膠袋包裝。由於情況實在太嚴重，奈良縣政府稱必須推出新政策來「禁止亂餵鹿」，強調「由於『觀光客減少讓鹿因為沒有鹿仙貝吃而飢餓』的錯誤情報擴散，讓餵食麵包等其他食物的人增加。鹿的主食是草及枯葉，本來就不需要另外餵食，因此請各位市民及觀光客擕手停止餵食鹿隻們」。其後甚至連奈良公園的負責人也出面高呼：「如果愛鹿就請不要亂餵食牠們！」

事件令不少關心鹿隻健康的網民們大感憤怒，紛紛表示「鹿仙貝只是零食，不要把自己的想法強加在鹿群身上好嗎？」、「不瞭解鹿的生態就盲目餵食，無知果然是最可怕的」。更有大量網民將矛頭劍指該錯誤報道的日本媒體，大呼「就是因為媒體在亂帶風向」、「難道不知道散播錯誤情報會造成這種結果嗎」。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】不再搶遊客仙貝　日本奈良鹿意外回歸食草天性

奈良鹿缺食物　食完本地客餵蔬菜返唔到轉頭　農戶鬧爆好心做壞事

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

遊客大減小鹿挨餓？日媒炒作致餵食亂象 奈良縣政府：禁亂餵

說起奈良，許多人第一時間想到會追着遊人討吃，吃了零食後更會向人鞠躬的聰明鹿群。但隨着新冠肺炎在全球大流行，奈良的旅客遊日數大減，鹿少吃了鹿餅，去年更有媒體就以極具誤導性的標題誇大「鹿仙貝依存症」的禍害，相關報道令不少人擔心小鹿因遊客減少而捱餓，結果許多人到來亂給鹿群餵飼食物，反而弄巧成拙危害鹿的健康。由於情況實在太嚴重，迫使奈良縣政府最近推出新政策，禁止人們胡亂餵飼鹿群。

獨裁者的主廚：海珊的伊拉克「塊肉恩仇錄」？

「如果海珊嫌你的菜不好吃，他會命令你自掏腰包、為浪費的食材付錢！」2006年12月30日，海珊被絞死的那天清晨，至今令人記憶猶新。因為一身黑色西裝、直到死前都還不忘展示「氣魄」無悔的海珊，被推下絞刑台的「秒死」畫面，當年不知道為什麼被伊拉克政府惡意流出，雖然官方強調這是行刑官員的違法盜錄，但一代獨裁者頸椎斷掉的那一瞬間、屍體隨著絞索擺盪的畫面，卻像是為了羞辱這個一代獨裁者而故意曝屍示眾地傳遍了世界。

日本茨城名園梅花綻放 疫情影響等嘸人

日本茨城縣的偕樂園是日本三大名園之一，也是台灣旅客喜愛的旅遊路線，早開的冬至梅已綻放，可惜受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾...

即使南極壯遊成功成為「大眾商品」 氣候和大自然仍是無法解決的挑戰

過去的南極點探險是史詩，現在的南極點則成了旅遊商品，探險家們以生相許的極點以諸如「征服正90南極點奢華之旅15天250萬起」的字眼來販售，一切的辛苦、凍傷、雪盲、寂寞等驚天動地的經歷被美化成人生必須要征服的極點、簡化成天數與價格，招攬所謂金字塔頂端的消費者去見識地球之最。旅行社的網頁標榜著搭私人飛機、住在溫暖又奢華的帳篷，一張張優雅的照片呈現和「探險」截然不同的世界，阿蒙森或史考特曾經歷的世界簡直是平行時空。就旅行操作來說，只要觀光客會搭飛機，就可以「征服」南極點，目前的飛行路線是在智利Punta Arenas或是南非開普敦搭上前往南極大陸的飛機，再轉機續飛五到七個小時，就可以抵達南極點。

日洗手乳推特殊雙層包裝 一撕即「變身」網友大讚

肺炎疫情直接影響所有人的生活習慣，每個人都更注重個人及家居衛生，而一眾消毒產品為求吸引顧客目光，通常都會採用搶眼誇張的色調和圖示作包裝，務求突出產品效果，但產品回到尋常百性家時，誇張的包裝可能與家居裝潢格格不入。有日本公司近日推出1款「會換裝的洗手液」就完美解決了以上煩惱，產品有雙重設計，撕開表面的包裝即能變能，結果在推特上引起熱議，不少人認為包裝設計十分聰明，極度聰明，擄獲了不少網民的心。

金正恩性愛列車揭秘「歡樂組」專挑高妹處女 最小未滿13歲

朝鮮領袖金正恩的健康狀況及行蹤成謎，有美國偵察衛星最近捕捉到金正恩專屬列車停泊在元山市車站，引人質疑病危之說其實只是度假行。不過「金仔列車」向來神秘，據外媒報道，專車除了防衞設備強如「裝甲火車」，車上更有專門為領導人提供娛樂與「服務」的「歡樂組」（기쁨조）美女相伴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。