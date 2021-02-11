即使南極壯遊成功成為「大眾商品」 氣候和大自然仍是無法解決的挑戰

過去的南極點探險是史詩，現在的南極點則成了旅遊商品，探險家們以生相許的極點以諸如「征服正90南極點奢華之旅15天250萬起」的字眼來販售，一切的辛苦、凍傷、雪盲、寂寞等驚天動地的經歷被美化成人生必須要征服的極點、簡化成天數與價格，招攬所謂金字塔頂端的消費者去見識地球之最。

旅行社的網頁標榜著搭私人飛機、住在溫暖又奢華的帳篷，一張張優雅的照片呈現和「探險」截然不同的世界，阿蒙森或史考特曾經歷的世界簡直是平行時空。就旅行操作來說，只要觀光客會搭飛機，就可以「征服」南極點，目前的飛行路線是在智利Punta Arenas或是南非開普敦搭上前往南極大陸的飛機，再轉機續飛五到七個小時，就可以抵達南極點。

不到一百字，就可以講完南極點的「行程」。就航線圖來看，真的是簡單的飛行路線，在燙金的行程說明書上，無法窺知南極大陸是地表海拔最高的大陸、無法感受南極的風有多狂、無法體驗那乾燥如沙漠的白色大地…...，一切的險惡都被「奢華」兩字重新包裝。這不是探險之旅，而是一趟領勳章的飛行，短短的兩個禮拜旅程，即可以踩在南極點、證明自己看遍了這個地球、抵達世界之極。

不過南極畢竟是倔強的。儘管花台幣兩百多萬就可以一路飛過去，完成南極點的「壯遊」，但南極的風勢與氣候並沒有因為科技演變或旅行裝備的演進而變得隨和。當時阻撓史考特前行的風仍在、讓探險隊感到絕望的爛天氣也存在，飛機再怎麼克服交通障礙、縮短旅行時間，也無法解決氣候和大自然的挑戰。

因此，打算搭飛機去南極點瞧一瞧的人，還是得面臨天候的考驗，班機取消是飛往南極航班的常態，至於停飛時間多久，完全都看天意，短則一天，長則整個禮拜。南極點，終究不是一件容易的事情。就算是億萬富翁，也無法花錢買風和日麗、確保旅程分分秒秒如你所願。探險魂依舊召喚一代又一代的旅人

2018年十一月，我在南極的船上，當時聽聞台灣由陳彥博、劉柏園、宥勝等人組的南極探險隊要出發了，而且要走1911年阿蒙森探險之路抵達南極點。我對這個隊伍很好奇，在高手如雲的探險隊裡有一個陌生女孩的名字──林語萱，她也是探險隊中的唯一女生。由於他們挑戰南極點的時間剛好我正在旅途中，貧乏的網路讓我無法追蹤台灣探險隊在當時面對的挑戰。當我回台灣後，鼓起勇氣約林語萱見面，很想知道以自己的體力前進南極點的台灣人是什麼模樣。

林語萱是一位還在唸大學的政治系學生，和我私自以為的體育系背景或常年攀岩走壁的戶外型女孩不太一樣。外表安靜秀氣的她卻有豐富的極地經驗，她高中時在德國當交換學生，就到芬蘭參加狗拉雪橇滑雪300公里的活動。由於對極地環境的神往，當她得知橘子關懷基金會的南極點探險計畫時，立刻勇敢參加徵選，她說：「我沒想到我會被選上，因為其他人在體力上遠遠超過我。我後來猜想，主辦單位選我可能因為我看起來像一般人，如果我可以接受這樣的挑戰，一般人應該也可以。」她休學一學期加入南極點探險的行前集訓，那幾個月她跟著陳彥博等人攀登雪山、訓練體力和默契，還定期到河濱公園拖著沉重的輪胎跑步（因為在南極點的路途中她必須滑雪拖拉自己的裝備）。

然而，南極探險就是事情再怎麼縝密的規劃，最終都會出現變數。台灣南極探險隊在飛到南極聯合大冰川（Union Glacier Campo）後，因為和冰島探險公司的溝通出現問題，導致所攜帶的糧食無法供應探險隊原定從事滑雪六百公里的食物需求，本來要沿著阿蒙森之路滑向南極，但因為食物不足，只好縮短滑雪時間、改變滑雪路線。一行人先搭乘裝備車向南，然後再從南緯87度滑雪至南緯90度，全長約三百公里，總共花了十七天走到南極點。

林語萱回想起南極的風依然心有餘悸，她說：「風就像刀子一樣利，沒有把臉包好就會被割出血來。」為了防寒保暖，身上的衣服一層又一層，保暖的同時卻也造成她上廁所的困擾。她無奈的說：「我是唯一的女生，上廁所很麻煩、也很花時間穿穿脫脫，所以我有幾天根本就不想上廁所，不想讓整個隊伍等我。」攝水不足加上不上廁所，造成她身體嚴重水腫、危及安全，後來全隊逼她一定要喝足夠的水、一定要上廁所、不要擔心大家要等她，只有全隊安全健康，才能讓探險之路不斷往南推進。

兩個多禮拜在白色沙漠中滑行耗費極大的體力，林語萱每天都覺得體能透支，但停下來休息好好睡覺也不是件容易的事情。她表示，當要搭帳棚準備休息時，就是跟狂風挑戰的時刻，瘋狂的風再加上低溫三十度讓搭帳棚變成苦差事，帳篷的表面在風的幫襯下，以強勁的力道和她拉扯著，若沒有找隊友一起抓好，根本無法固定，甚至會被吹翻，她笑著說：「搭帳棚號所花的力氣讓我寧可繼續走路，也不想搭帳棚。」

她的經歷不禁讓人想起《世界最險惡之旅》中所描述的探險日常。起床必須面對外表凍僵的睡袋，以及凍到拉不動的拉鍊，往往爬出睡袋就是一大折騰。想要泡一杯茶也不簡單，必須起火、融雪，整個過程耗力也耗時，薛瑞就說：「從起床到完全把自己打理好、可以出門考察都要花上兩至三個小時。」

這般繁瑣的流程就是探險家的日常生活，薛瑞在探險期間還發生帳篷被風吹走的意外、他們為了找帳篷在惡劣的天氣和險象環生的地形中飽受折磨。在百年前的南極探險家日記裡，每一天都是生存的挑戰、身邊的每一個物品都是為了活命而存在。當代的探險家，雖然裝備比較精良輕巧，但面對的是同樣的自然環境。林語萱謙虛的說：「和世界各地的探險隊比起來，我們真的相對舒服，我們在旅途中碰到幾個隻身拉著自己裝備、不靠任何外在動力（風帆或是其他機械動力），一路滑雪到南極點的人，那些人的心智和毅力更無法想像。」

圖／聯經出版提供

※本文摘自《呼吸南極：在世界盡頭找一條路》，作者／鄭有利、黃麗如